Pesaing Ducati Bangkit di MotoGP 2026, Valentino Rossi Panik!

BOS Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Valentino Rossi, was-was karena para pesaing Ducati mulai bangkit di MotoGP 2026. Sebagai bos tim satelit, Valen Rossi merasakan perbedaan persaingan musim ini dengan sebelumnya.

Ajang MotoGP 2026 memasuki seri balapan keenam. Para pembalap bersaing di balapan sprint dan utama yang digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada 16-17 Mei 2026.

Marco Bezzecchi puncaki klasemen sementara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcobez72)

Aprilia Racing dengan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin berhasil memenangkan empat seri balapan utama sebelumnya. Ducati hanya memenangkan satu seri balapan setelah Alex Marquez juara di Sirkuit Jerez pada 24 April 2026.

Dominasi itu membuat Marco Bezzecchi memuncaki klasemen dengan koleksi 129 poin. Pembalap Italia itu disusul Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

1. Tahun Ini Agak Berbeda

Valentino Rossi turut merasakan perbedaan musim ini dengan tahun lalu. The Doctor -julukan Valentino Rossi- mengakui, para pesaing mulai memberikan ancaman kepada Ducati.

"Perbedaan besar dibandingkan tahun lalu adalah Ducati memiliki keunggulan yang jelas, terutama di balapan awal. Namun sekarang, semua motor sangat mirip," kata Valentino Rossi, Okezone dari Motosan, Minggu (17/5/2026).

"Saya merasa semua orang telah membuat langkah besar ke depan dalam hal elektronik, terutama dalam respons gas dan di tikungan panjang. Bahkan motor lain pun lebih bersih dan lebih halus untuk dikendarai: seolah olah pabrikan lain telah mengejar ketertinggalan dengan Ducati dalam hal ini," sambung juara dunia tujuh kali kelas premier ini.