Hasil Kualifikasi Moto3 Amerika Serikat 2026: Veda Ega Pratama Menuju Podium!

Veda Ega Pratama start dari posisi 4 di Moto3 Amerika Serikat 2026. (Foto: X/@honda_team_asia)

HASIL Kualifikasi Moto3 Amerika Serikat 2026 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA) pada Minggu, (29/3/2026) dini hari WIB. akan diulas Okezone. Pembalap asal Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, kembali mencatatkan hasil impresif di kualifikasi Moto3 2026.

Kali ini, rider 17 tahun menempati posisi empat di sesi Kualifikasi Moto3 Amerika Serikat 2026. Ia mengulangi pencapaian di Moto3 Brasil 2026, yang mana berujung podium di akhir balapan.

Veda Ega Pratama start dari posisi 4 di Moto3 Amerika Serikat 2026 yang digelar esok dini hari. (Foto: X/@Honda_Team_Asia)

1. Terpaut 0.789 Detik dari Alvaro Carpe

Peraih pole position Moto3 Amerika Serikat 2026 adalah rider asal Spanyol, Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo). Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40.088 detik.

Jika tidak ada aral melintang, Alvaro Carpe dijagokan memenangkan Moto3 Amerika Serikat 2026. Sebelumnya di Thailand dan Brasil, Alvaro Carpe finis di posisi empat.

Menyusul di posisi dua ada Casey O'Gorman (SIC58 Squadra Corse) yang terpaut 0,412 detik dari Alvari Carpe. Menyusul tiga besar atau front row ada Valentin Peronne (Red Bull KTM Tech3) yang ketinggalan 0,419 detik dari Alvaro Carpe.

Bagaimana dengan Veda Ega Pratama? Runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 ini tertinggal 0,789 detik dari Alvaro Carpe.