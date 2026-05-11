Kunci Sukses Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Prancis 2026

PEMBALAP Indonesia, Veda Ega Pratama, bahagia usai finis keempat di Moto3 Prancis 2026. Veda Ega Pratama mengatakan, keberhasilan ini sangat berarti karena diraih dengan susah payah.

1. Menggila di Sirkuit Basah Le Mans

Veda Ega Pratama lagi-lagi mencuri perhatian setelah nyaris podium di Moto3 Prancis 2026. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu sukses menaklukkan trek basah Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis pada Minggu 10 Mei 2026.

Veda Ega Oratama memulai balapan dari posisi keenam. Saat balapan, ia sempat tercecer keluar dari zona 10 besar. Kondisi lintasan balap yang basah membuat para pembalap, termasuk Veda Ega Pratama, tampil penuh perhitungan.

Banyak pembalap yang terjatuh karena kondisi lintasan balap itu. Namun, Veda Ega Pratama akhirnya menjawab keraguan dan sukses mengamankan posisi empat. Meski tak podium, ia sangat bahagia.

"Perasaan hari ini sangat baik, jujur ​​saja. Saat pemanasan saya hampir terjatuh dan sebelum balapan saya sedikit takut karena kondisi ini benar-benar sulit, terutama untuk balapan Grand Prix basah pertama saya," kata Veda Ega Pratama, Okezone mengutip dari rilis resmi Honda Team Asia, Senin (11/5/2026).

"Jadi sebelum start target saya hanyalah menyelesaikan balapan dan membawa pulang beberapa poin untuk tim," sambung Veda Ega Pratama.