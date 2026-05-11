Kisah Luar Biasa Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, dari Posisi 14 hingga Nyaris Podium di Moto3 Prancis 2026!

LE MANS – Nama pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama kembali menjadi buah bibir di kancah balap internasional. Rider andalan Honda Team Asia ini menunjukkan kelasnya dalam kondisi lintasan basah yang menantang di Moto3 Prancis 2026, Minggu 10 Mei 2026 sore WIB.

Meski sempat mengalami situasi sulit di awal race, pembalap berusia 17 tahun ini berhasil melakukan comeback fantastis untuk mengamankan posisi keempat.

Balapan di Sirkuit Bugatti ini dimenangi oleh pembalap Spanyol, Maximo Quiles, yang tampil dominan sejak bendera start dikibarkan. Namun, sorotan publik Indonesia tertuju pada perjuangan spartan Veda yang merangkak naik dari papan tengah hingga barisan depan.

1. Comeback Luar Biasa

Mengawali balapan dari posisi keenam (P6), Veda sebenarnya memiliki modal yang cukup baik. Namun, situasi kacau di lap pembuka membuatnya melorot jauh hingga ke posisi ke-14 (P14).

Melalui unggahan di Instagram resminya, pihak Honda Team Asia memuji kegigihan Veda dengan menyebutnya sebagai Amazing Comeback. Perlahan tapi pasti, seiring lintasan yang mulai mengering di beberapa bagian, Veda mulai menunjukkan magisnya.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Satu per satu pembalap di depannya berhasil dilewati. Veda sempat terlibat persaingan sengit dengan Joel Esteban, namun ketenangan Veda dalam menjaga ritme balap membuatnya mampu mengamankan posisi keempat dan mulai menjauh dari kejaran rombongan di belakangnya untuk mencoba mengejar Matteo Bertelle yang berada di zona podium.

2. Tampil Konsisten

Mendekati putaran akhir, Veda memilih bermain lebih aman. Menyadari jarak dengan Bertelle yang mulai melebar lebih dari tiga detik, ia tidak memaksakan diri demi menghindari risiko terjatuh di lintasan yang masih tricky.