Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bermodal Podium dari Brasil, Veda Ega Pratama Bertekad Ulangi Capaian di Moto3 Amerika Serikat 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |09:39 WIB
Bermodal Podium dari Brasil, Veda Ega Pratama Bertekad Ulangi Capaian di Moto3 Amerika Serikat 2026
Veda Ega Pratama (tengah) bertekad mengulangi capaian naik podium di Brasil pada Moto3 Amerika Serikat 2026 akhir pekan ini (Foto: Facebook/Honda Team Asia)
A
A
A

AUSTIN – Veda Ega Pratama bertekad mengulangi capaian naik podium di Brasil pada Moto3 Amerika Serikat 2026 akhir pekan ini. Pembalap Honda Team Asia itu ingin meneruskan tren positifnya ke Sirkuit COTA di Austin, Texas.

Moto3 Amerika Serikat 2026 akan berlangsung pada 27-30 Maret 2026. Rangkaian seri balapan ketiga Moto3 2026 tersebut akan dimulai dengan sesi latihan bebas pertama, Jumat (27/3/2026) malam WIB. 

1. Percaya Diri

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Bagi pencinta balap Tanah Air, sorotan tentu tertuju pada Veda. Pembalap berusia 17 tahun itu membawa modal positif setelah finis ketiga dan meraih podium pada seri balapan Moto3 Brasil 2026.

Pencapaian tersebut sekaligus menyedot perhatian dunia. Sebab, Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang sukses meraih podium di ajang Grand Prix. 

Veda mengungkapkan hasil manis tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun, ia juga tak ingin larut dalam euforia dan memilih fokus penuh menghadapi balapan Moto3 Amerika Serikat 2026 lantaran COTA adalah lintasan yang benar-benar baru baginya.

“Setelah Brasil, saya merasa sangat senang dan percaya diri. Itu adalah akhir pekan yang spesial bagi saya dan juga bagi negara saya,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (27/3/2026). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement