Bermodal Podium dari Brasil, Veda Ega Pratama Bertekad Ulangi Capaian di Moto3 Amerika Serikat 2026

AUSTIN – Veda Ega Pratama bertekad mengulangi capaian naik podium di Brasil pada Moto3 Amerika Serikat 2026 akhir pekan ini. Pembalap Honda Team Asia itu ingin meneruskan tren positifnya ke Sirkuit COTA di Austin, Texas.

Moto3 Amerika Serikat 2026 akan berlangsung pada 27-30 Maret 2026. Rangkaian seri balapan ketiga Moto3 2026 tersebut akan dimulai dengan sesi latihan bebas pertama, Jumat (27/3/2026) malam WIB.

1. Percaya Diri

Bagi pencinta balap Tanah Air, sorotan tentu tertuju pada Veda. Pembalap berusia 17 tahun itu membawa modal positif setelah finis ketiga dan meraih podium pada seri balapan Moto3 Brasil 2026.

Pencapaian tersebut sekaligus menyedot perhatian dunia. Sebab, Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang sukses meraih podium di ajang Grand Prix.

Veda mengungkapkan hasil manis tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun, ia juga tak ingin larut dalam euforia dan memilih fokus penuh menghadapi balapan Moto3 Amerika Serikat 2026 lantaran COTA adalah lintasan yang benar-benar baru baginya.

“Setelah Brasil, saya merasa sangat senang dan percaya diri. Itu adalah akhir pekan yang spesial bagi saya dan juga bagi negara saya,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Jumat (27/3/2026).