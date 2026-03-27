Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Veda Ega Pratama Sudah Firasat Bakal Naik Podium di Moto3 Brasil 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |15:05 WIB
Veda Ega Pratama sudah punya firasat bakal naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

VEDA Ega Pratama mengaku sudah punya firasat bakal naik podium di balapan Moto3 Brasil 2026. Apalagi, pembalap Honda Team Asia itu diliputi perasaan bagus sejak tiba di Negeri Samba.

Veda mencatat hasil manis pada seri balapan Moto3 Brasil 2026 di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, akhir pekan lalu. Secara dramatis, pebalap berusia 17 tahun itu merebut podium dengan finis ketiga setelah sempat tercecer ke urutan 10. 

1. Track Walk

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Di balik kesuksesannya itu, ternyata Veda sudah memiliki firasat naik ke podium. Pembalap kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta itu merasakan energi positif ketika pertama kali menginjakkan kaki di Sirkuit Ayrton Senna. 

“Firasat sebelum balapan di Brasil kemarin, mungkin kayak ya memang saya pas hari pertama datang sirkuit itu saya punya feeling yang bagus. Dan juga pas saya track walk juga saya melihat sirkuitnya, saya senang layout-nya,” kata Veda dalam wawancara via zoom kepada awak media, dikutip Jumat (27/3/2026). 

Lebih lanjut, pembalap bernomor motor 9 itu menceritakan fakta menarik saat menjalani sesi track walk. Pada momen itu, ia mengungkapkan kepada tim akan menempati posisi tiga pada balapan utama. Siapa sangka, ucapan tersebut benar terjadi. 

“Waktu track walk itu saya sama mekanik, mekanik tanya ke saya, 'Di mana posisimu minggu ini?' Ditanya pas di grid itu. Terus saya bilang, 'Tiga', di depan. Eh ternyata beneran di tiga,” ungkap Veda. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/38/3209012/veda_ega_pratama_bertekad_mengulangi_capaian_naik_podium_di_brasil_pada_moto3_amerika_serikat_2026_akhir_pekan_ini-oJSr_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208952/veda_ega_pratama-lL6p_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208929/veda_ega_pratama-BwzJ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208861/veda_ega_pratama_dilatih_2_pembalap_top_dunia_hiroshi_aoyama_dan_juan_olive_marquez_veda54-UoNj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208821/veda_ega_pratama_berpotensi_naik_podium_lagi_di_moto3_amerika_serikat_2026_honda_racing-L1wq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208683/simak_adu_prestasi_dua_pembalap_moto3_yakni_veda_ega_pratama_asal_malaysia_dengan_hakim_danish_dari_malaysia-0Kbz_large.jpg
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement