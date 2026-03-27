Veda Ega Pratama Sudah Firasat Bakal Naik Podium di Moto3 Brasil 2026

VEDA Ega Pratama mengaku sudah punya firasat bakal naik podium di balapan Moto3 Brasil 2026. Apalagi, pembalap Honda Team Asia itu diliputi perasaan bagus sejak tiba di Negeri Samba.

Veda mencatat hasil manis pada seri balapan Moto3 Brasil 2026 di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, akhir pekan lalu. Secara dramatis, pebalap berusia 17 tahun itu merebut podium dengan finis ketiga setelah sempat tercecer ke urutan 10.

Di balik kesuksesannya itu, ternyata Veda sudah memiliki firasat naik ke podium. Pembalap kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta itu merasakan energi positif ketika pertama kali menginjakkan kaki di Sirkuit Ayrton Senna.

“Firasat sebelum balapan di Brasil kemarin, mungkin kayak ya memang saya pas hari pertama datang sirkuit itu saya punya feeling yang bagus. Dan juga pas saya track walk juga saya melihat sirkuitnya, saya senang layout-nya,” kata Veda dalam wawancara via zoom kepada awak media, dikutip Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, pembalap bernomor motor 9 itu menceritakan fakta menarik saat menjalani sesi track walk. Pada momen itu, ia mengungkapkan kepada tim akan menempati posisi tiga pada balapan utama. Siapa sangka, ucapan tersebut benar terjadi.

“Waktu track walk itu saya sama mekanik, mekanik tanya ke saya, 'Di mana posisimu minggu ini?' Ditanya pas di grid itu. Terus saya bilang, 'Tiga', di depan. Eh ternyata beneran di tiga,” ungkap Veda.