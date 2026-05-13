Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Naik Podium Lagi?

CATALUNYA – Performa gemilang pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi buah bibir di kancah Moto3. Setelah sukses menaklukkan kondisi sulit pada balapan di Moto3 Prancis 2026 pada Minggu 10 Mei 2026 lalu, kini publik menanti apakah pembalap asal Gunungkidul ini mampu kembali menginjakkan kaki di podium pada Moto3 Catalunya 2026 mendatang.

Veda menunjukkan kelasnya dengan finis di posisi keempat dalam balapan yang diguyur hujan di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis. Hasil ini tidak hanya menambah pundi-pundi poinnya, tetapi juga mempertegas statusnya sebagai rookie terbaik sejauh ini.

Dengan koleksi 50 poin, Veda kini unggul jauh dari pesaing debutan terdekatnya, Brian Uriarte, yang baru mengantongi 29 poin.

1. Kematangan Mental

Keberhasilan Veda finis keempat di GP Prancis diraih dengan penuh perjuangan. Memulai balapan dari posisi keenam, ia sempat tercecer keluar dari 10 besar akibat persaingan ketat dan lintasan yang licin.

Namun, pemuda berusia 17 tahun ini menunjukkan kematangan dengan tetap tenang meski banyak pembalap lain berjatuhan.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

"Jujur saja, perasaan hari ini sangat baik. Saat pemanasan saya hampir terjatuh dan sempat merasa takut karena ini adalah balapan Grand Prix basah pertama saya," ungkap Veda melalui rilis resmi Honda Team Asia, dikutip Rabu (13/5/2026).

Veda menjelaskan kunci suksesnya adalah menemukan ritme yang tepat tanpa bersikap terlalu agresif. Meski ban belakangnya sempat mengalami penurunan performa di lap-lap akhir yang menghambatnya mengejar grup podium, hasil ini menjadi finis 10 besar keempatnya secara beruntun musim ini.