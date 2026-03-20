HOME SPORTS NETTING

Kunci Sukses Amri Syahnawi/Nita Violina Tampil Menggila di 16 Besar Orleans Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |08:55 WIB
Kunci Sukses Amri Syahnawi/Nita Violina Tampil Menggila di 16 Besar Orleans Masters 2026
Amri dan Nita siap tempur di 16 besar Orleans Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
GANDA campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, berhasil melaju ke perempatfinal Orleans Masters 2026. Mereka pun semakin termotivasi berprestasi di ajang level Super 300 tersebut.

Di babak perempatfinal, mereka mengalahkan wakil Belanda Brian Wassink/Debora Jille dengan skor 21-13 dan 21-12. Pertandingan itu berlangsung di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Kamis 19 Maret 2026 malam WIB.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

1. Kerja Keras Berbuah Hasil Manis

Amri Syahnawi mengatakan senang lolos ke perempatfinal. Hasil itu buah kerja kerasnya bersama Nita sepanjang dua game.

"Alhamdulillah bisa selesai main tanpa cedera, bisa memenangkan laga di babak kedua. Tadi pertandingan awalnya cukup kaget juga karena lawannya bukan yang jelek, mereka mainnya bagus. Cuma memang tadi kami lebih siap antisipasinya," ucap Amri dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Jumat (20/3/2026).

"Ke mana pun mereka mengarahkan bolanya kami sudah siap dan tidak gampang mati sendiri. Kami juga terus mencoba memberikan tekanan untuk mereka," tambah Amri.

Pebulu tangkis 27 tahun itu mengakui persaingan di ganda campuran tidak akan mudah. Namun, ia punya semangat berlipat ganda untuk berprestasi di ajang tersebut.

"Persaingan di ganda campuran cukup bagus di sini. Banyak pemain berkualitas yang turun jadi kansnya merata. Tapi, kami yakin kami bisa melewatinya," kata pemain yang tergabung dalam tim bulu tangkis putra Indonesia saat menyabet medali emas SEA Games 2025.

 

Gugur Cepat di Swiss Open, Raymond/Joaquin Alihkan Fokus ke Orleans Masters 2026
Hasil Drawing Orleans Masters 2026: Perang Saudara di Ganda Campuran!
3 Pebulu Tangkis yang Tak Disangka Seorang Polisi, Nomor 1 Bidadari Tunggal Putri!
Kisah The Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra, Masuk Daftar Pebulu Tangkis Paling Kaya di Dunia
Daftar 17 Wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2026: Ada Jonatan Christie!
Kisah Marcus Gideon, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Serius Pikirkan Comeback Usai Dapat Pesan Terakhir dari Ayah
