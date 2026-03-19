HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Orleans Masters 2026: Tumbang dari Wakil Jepang, Febriana/Meilysa Angkat Koper

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |21:08 WIB
Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
ORLEANS – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, harus mengakhiri perjuangan mereka di babak 16 besar Orleans Masters 2026. Duet yang akrab disapa Ana/Trias ini mengakui keunggulan wakil Jepang, Sumire Nakade/Miyu Takahashi, dalam pertarungan sengit yang menguras tenaga.

Pertandingan tersebut digelar di Palais Des Sports, Orleans, Prancis pada Kamis (19/3/2026) malam WIB. Ana/Trias tumbang dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Febriana/Meilysa langsung kerepotan menghadapi permainan cepat duet Jepang. Pukulan menyilang serta sergapan cepat membuat Ana/Trias kewalahan dalam menjaga area pertahanan mereka.

Situasi ini membuat Febriana/Meilysa ekstra hati-hati saat berusaha mengimbangi lawan. Mereka sempat menunjukkan semangat juang tinggi dengan mengejar ketertinggalan menjelang jeda interval gim pertama.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Pada jeda interval, Febriana/Meilysa tak mampu membalikkan keadaan untuk unggul. Mereka tertinggal dari Nakade/Takahashi dengan skor 8-11 saat memasuki masa istirahat singkat.

Selepas rehat, Febriana/Meilysa berupaya mengejar dengan skema permainan cepat untuk membongkar pertahanan lawan. Namun sayang, Nakade/Takahashi yang bermain konsisten akhirnya menutup laga gim pertama dengan skor 21-19.

 

