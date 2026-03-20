Penyebab Anthony Ginting Kalah dari Chou Tien Chen di 16 Besar Orleans Masters 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |07:55 WIB
Anthony Ginting dikalahkan Chou Tien Chen di 16 besar Orleans Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
TUNGGAL putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, gagal melaju ke perempatfinal Orleans Masters 2026. Ia menelan kekalahan dari wakil Taiwan Chou Tien Chen dengan skor 14-21 dan 10-21.

Pertemuan kedua pebulu tangkis tersaji di 16 besar Orleans Masters 2026. Pertandingan itu berlangsung di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, Jumat (20/3/2026) dini hari WIB.

Anthony Ginting rontok di 16 besar Orleans Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Anthony Ginting Gagal Kembangkan Permainan

Anthony Ginting mengatakan Chou Tien Chen tampil luar biasa dalam dua game permainan. Alhasil, ia tidak bisa mengembangkan pola permainan sehingga gagal meraih hasil maksimal dalam laga tersebut.

"Secara keseluruhan bisa dibilang pola permainan dari awal sampai selesai, dia yang kontrol semua. Memang masuk ke pola permainan dia semua," kata Anthony Ginting dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Jumat (20/3/2026).

"Sudah mencoba buat adu semua strategi tapi ya kurang bisa cerdik dalam menyusun strategi yang tepat dan melakukannya. Hari ini Chou bermain lebih baik,”' tambah peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 ini.

2. Chou Tien Chen Menggila di Usia 36 Tahun

Pria 29 tahun itu mengakui takjub dengan performa Chou Tien Chen. Padahal, usia Chou Tien Chen sudah menginjak 36 tahun.

 

