Hasil 16 Besar Orleans Masters 2026: Bungkam Publik Prancis, Leo/Bagas Segel Tiket Perempatfinal

ORLEANS – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, sukses melanjutkan langkah mereka ke babak perempatfinal Orleans Masters 2026. Duet andalan Merah Putih ini tampil solid saat menyingkirkan wakil tuan rumah, Baptiste Labarthe/Quentin Ronget, dalam pertarungan dua gim langsung.

Pertandingan babak 16 besar tersebut berlangsung di Palais Des Sports, Orleans, Prancis, pada Kamis (19/3/2026) malam WIB. Leo/Bagas yang bermain efektif berhasil mengunci kemenangan dengan skor akhir 21-17 dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Leo/Bagas langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu menguasai permainan dengan pola yang efektif untuk menekan pertahanan lawan.

Meski begitu, Labarthe/Ronget berusaha mengejar dengan permainan agresif. Wakil tuan rumah itu sempat menyamakan kedudukan berkali-kali guna mencuri keunggulan.

Namun, Leo/Bagas berhasil menjaga ritme hingga jeda interval gim pertama. Keunggulan atas Labarthe/Ronget diraih oleh Leo/Bagas pada jeda interval dengan skor 11-9.

Selepas rehat, Labarthe/Ronget kehilangan momentum terbaiknya di depan pendukung sendiri. Leo/Bagas pun memanfaatkan kondisi ini untuk menjauh. Hasilnya, mereka menang di gim pertama dengan skor 21-17.