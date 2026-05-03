Marc Marquez Melempem di MotoGP 2026, Carlo Pernat: Waktunya Marco Bezzecchi dan Jorge Martin Berjaya!

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, memprediksi pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez sulit bersaing di MotoGP 2026. Kondisi ini menjadi angin segar untuk dua pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi dan Jorge Martín

1. Marco Bezzecchi dan Jorge Martin Bersaing di Puncak

Marco Bezzecchi saat ini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 101 poin, sedangkan Jorge Martin menempati posisi kedua dengan 90 angka. Sementara itu, Marc Marquez di posisi kelima dengan 57 poin.

Carlo Pernat mengatakan performa Marc Marquez jauh menurun ketimbang musim lalu. Cedera bahu yang belum pulih 100 persen dinilai menjadi penyebab merosotnya performa The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

"Di sisi lain ada Marc Marquez, tetapi dia bukan Marquez yang kita kenal. Ia datang dari periode yang sangat sulit, ia bangkit dari cedera," kata Carlo Pernat, Okezone mengutip dari Motosan, Minggu (3/5/2026).

"Ia melakukan sesuatu yang luar biasa tahun lalu, memberikan tambahan 20 persen yang hanya dimiliki para juara. Tetapi, hari ini margin itu telah hilang," tambah Carlo Pernat.

2. Marc Marquez Belum Naik Podium

Terbaru, Marc Marquez gagal finis di MotoGP Spanyol 2026. Di empat seri awal MotoGP 2026, prestasi terbaik Marc Marquez hanya finis keempat di MotoGP Brasil 2026.