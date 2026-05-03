Hasil Final Piala Uber 2026: Kalahkan China 3-1, Korea Selatan Juara!

HORSENS – Tim bulu tangkis putri Korea Selatan (Korsel) berhasil menjuarai Piala Uber 2026. Kepastian itu diraih usai Korsel sukses menumbangkan sang juara bertahan, China di partai final dengan skor 3-1, pada Minggu (3/5/2026) malam WIB.

Bermain di Forum Horsens Court 1, Denmark, Korea Selatan secara luar biasa mampu membuat China kesulitan. Pada akhirnya mereka merebut juara, yang mana menjadi gelar ketiga mereka di ajang Piala Uber. Sebelumnya Korea Selatan pernah menjadi juara Piala Uber di edisi 2010 dan 2022.

1. Ketat di Dua Laga Awal

Korea Selatan dan China awalnya saling mengalahkan di dua pertandingan awal final Piala Uber 2026. Korea menjadi pihak pertama yang merebut poin berkat aksi An Se Young mengalahkan Wang Zhi Yi.

Pertempuran kelas berat itu dimenangkan An Se Young dengan dua gim langsung lewat skor 21-10 dan 13-21. Hanya saja, Korea Selatan tak bisa melebar jauh usai partai kedua dimenangkan China lewat ganda putri pertama mereka Liu Sheng Shu/Tan Ning.

Liu/Tan mengalahkan ganda putri Korea Selatan Jeong Na Eun/Lee So Hee dengan skor 21-15 dan 21-12. Kemenangan itu jelas menjadi pertanda China tak membiarkan Korea menang begitu saja.

2. Korea Selatan Tampil Perkasa

Kendati demikian, dua gim selanjutnya para wakil Korea Selatan tampil perkasa. Kim Ga Eun, tunggal putri kedua Korsel sanggup membuat jagoan China. Chen Yu Fei tumbang dua gim langsung.