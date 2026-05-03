Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Final Piala Thomas 2026: Duel Shi Yu Qi vs Christo Popov Jadi Penentu Siapa yang Bakal Juara!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |12:57 WIB
Final Piala Thomas 2026: Duel Shi Yu Qi vs Christo Popov Jadi Penentu Siapa yang Bakal Juara!
Tunggal putra asal China, Shi Yu Qi. (Foto: BWF)
A
A
A

HORSENS – Legenda bulu tangkis Malaysia, Datuk Rashid Sidek, memberikan pandangan tajam menjelang laga final Piala Thomas 2026 antara China vs Prancis di Horsens, Denmark, pada Minggu (3/5/2026) malam WIB. Menurutnya, partai tunggal pertama yang mempertemukan Shi Yu Qi dan Christo Popov bukan sekadar pembukaan, melainkan medan pertempuran krusial yang akan menentukan arah momentum keseluruhan tim menuju tangga juara.

Duel antara peringkat satu dunia (Shi Yu Qi) melawan peringkat empat dunia (Christo Popov) ini diprediksi akan berlangsung sengit. Rashid menekankan siapa pun yang berhasil mencuri poin pertama akan memiliki kendali psikologis yang besar atas jalannya pertandingan.

1. Shi Yu Qi vs Christo Popov

Perjalanan Shi Yu Qi di turnamen ini tidak sepenuhnya mulus setelah sempat dihantam penyakit gastroenteritis akut saat fase grup. Namun, sang raja bulu tangkis dunia telah membuktikan ketangguhannya di fase gugur.

Setelah melewati duel fisik yang melelahkan melawan Leong Jun Hao (Malaysia) di perempatfinal, Yu Qi menunjukkan performa menakutkan saat menghancurkan jagoan tuan rumah, Anders Antonsen, di semifinal dengan skor telak 21-16, 21-5.

Christo Popov dan Toma Junior Popov
Christo Popov dan Toma Junior Popov

Di sisi lain, Christo Popov bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Meski kalah secara rekor pertemuan (2-4), pemain andalan Prancis ini memegang modal berharga berupa kemenangan di pertemuan terakhir mereka pada World Tour Finals Desember lalu.

Saat itu, Popov menang meyakinkan dengan skor 21-19 dan 21-9, sebuah bukti bahwa ia memiliki kapasitas untuk menjungkirbalikkan prediksi di panggung besar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/40/3216094/rachel_allessya_bersama_febi_setianingrum-16Bq_large.jpg
Perjalanan Tim Bulu Tangkis Indonesia Berakhir di Semifinal Piala Uber 2026, Rachel/Febi Sampaikan Permohonan Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/40/3216074/putri_kusuma_wardani-9jvF_large.jpg
Komentar Tim Bulu Tangkis Indonesia Usai Takluk dari Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026: Terus Tertekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/40/3216069/christo_popov_bantu_prancis_lolos_final_piala_thomas_2026_bwfmedia-Kihr_large.jpg
Bantai India 3-0, Tim Bulu Tangkis Prancis Lolos Final Piala Thomas 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3216048/rachel_allessya_rose_dan_febi_setianingrum_kalah_dari_wakil_korea_selatan_di_semifinal_piala_uber_2026_pbsi-FrTm_large.jpg
Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Indonesia Kalah 1-3 dari Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3216039/thalita_ramadhani_wiryawan_menang_atas_sim_yu_jin_di_semifinal_piala_uber_2026_pbsi-9G7C_large.jpg
Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Thalita Ramadhani Wiryawan Menang, Indonesia Hanya Ketinggalan 1-2 dari Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3216031/ana_tiwi_bersaing_sengit_melawan_baek_ha_na_dan_lee_so_hee_di_semifinal_piala_uber_2026-ry7L_large.jpg
Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Ana/Tiwi Kalah Terhormat dari Baek Ha Na/Lee So Hee, Indonesia vs Korea Selatan 0-2!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement