Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Indonesia Kalah 1-3 dari Korea Selatan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |19:37 WIB
Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum kalah dari wakil Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
RACHEL Allessya Rose/Febi Setianingrum harus mengakui keunggulan pasangan Korea Selatan, Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong, dengan skor 16-21 dan 18-21. Kekalahan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum memastikan langkah Indonesia terhenti di semifinal Piala Uber 2026 setelah kalah 1-3 dari Korea Selatan.

Di laga pertama, Putri Kusuma Wardani kalah 19-21 dan 5-21 dari An Se Young sehingga Indonesia tertinggal 0-1. Lanjut di game kedua, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dihajar Baek Ha Na/Lee So Hee dengan skor 16-21, 21-19, 15-21 dan membuat Indonesia ketinggalan 0-2 dari Korea Selatan.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kalah di laga keempat semifinal Piala Uber 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Sempat menang lewat Thalita Ramadhani Wiryawan yang menumbangkan Sim Yu Jin 21-19, 21-19, langkah Indonesia terhenti setelah Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kalah dari Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong. Korea Selatan menang 3-1 dan berhak lolos ke final Piala Uber 2026 untuk menantang China pada Minggu, 3 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi mendapatkan perlawanan cukup berat dari Jeong/Kim di game pertama. Lewat permainan cepat, mereka tertinggal 4-8 dari Jeong/Kim.

Pola permainan Jeong/Kim memang cukup menyulitkan Rachel/Febi untuk mendapatkan poin demi poin. Alhasil, Rachel/Febi tertinggal 12-17 dari Jeong/Kim di game pertama.

Singkatnya, Rachel/Febi bertekuk lutut dari Jeong/Kim di game pertama dengan skor 16-21. Di game kedua, Rachel/Febi dan Jeong/Kim bermain dengan intensitas tinggi.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3216039/thalita_ramadhani_wiryawan_menang_atas_sim_yu_jin_di_semifinal_piala_uber_2026_pbsi-9G7C_large.jpg
Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Thalita Ramadhani Wiryawan Menang, Indonesia Hanya Ketinggalan 1-2 dari Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3216031/ana_tiwi_bersaing_sengit_melawan_baek_ha_na_dan_lee_so_hee_di_semifinal_piala_uber_2026-ry7L_large.jpg
Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Ana/Tiwi Kalah Terhormat dari Baek Ha Na/Lee So Hee, Indonesia vs Korea Selatan 0-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3216022/putri_kw_kalah_dari_an_se_young_di_piala_uber_2026_putrikw20-l7Yu_large.jpg
Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Putri KW Tumbang dari An Se Young, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3215980/putri_kw_siap_bantu_indonesia_bungkam_korea_selatan_di_semifinal_piala_uber_2026_pbsi-7iJ3_large.jpg
Semifinal Piala Uber 2026: Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Persulit Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3215969/link_live_streaming_tim_bulu_tangkis_indonesia_vs_korea_selatan_di_semifinal_piala_uber_2026_pbsi-p01P_large.jpg
Link Live Streaming Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Korea Selatan di Semifinal Piala Uber 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/40/3215949/christo_popov_bantu_prancis_lolos_semifinal_piala_thomas_2026_bwfmedia-svR7_large.jpg
Bantai Jepang dan Indonesia, Tim Bulu Tangkis Prancis Juara Piala Thomas 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
