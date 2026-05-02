Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Indonesia Kalah 1-3 dari Korea Selatan!

Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum kalah dari wakil Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

RACHEL Allessya Rose/Febi Setianingrum harus mengakui keunggulan pasangan Korea Selatan, Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong, dengan skor 16-21 dan 18-21. Kekalahan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum memastikan langkah Indonesia terhenti di semifinal Piala Uber 2026 setelah kalah 1-3 dari Korea Selatan.

Di laga pertama, Putri Kusuma Wardani kalah 19-21 dan 5-21 dari An Se Young sehingga Indonesia tertinggal 0-1. Lanjut di game kedua, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dihajar Baek Ha Na/Lee So Hee dengan skor 16-21, 21-19, 15-21 dan membuat Indonesia ketinggalan 0-2 dari Korea Selatan.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kalah di laga keempat semifinal Piala Uber 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Sempat menang lewat Thalita Ramadhani Wiryawan yang menumbangkan Sim Yu Jin 21-19, 21-19, langkah Indonesia terhenti setelah Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum kalah dari Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong. Korea Selatan menang 3-1 dan berhak lolos ke final Piala Uber 2026 untuk menantang China pada Minggu, 3 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi mendapatkan perlawanan cukup berat dari Jeong/Kim di game pertama. Lewat permainan cepat, mereka tertinggal 4-8 dari Jeong/Kim.

Pola permainan Jeong/Kim memang cukup menyulitkan Rachel/Febi untuk mendapatkan poin demi poin. Alhasil, Rachel/Febi tertinggal 12-17 dari Jeong/Kim di game pertama.

Singkatnya, Rachel/Febi bertekuk lutut dari Jeong/Kim di game pertama dengan skor 16-21. Di game kedua, Rachel/Febi dan Jeong/Kim bermain dengan intensitas tinggi.