Semifinal Piala Uber 2026: Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Persulit Korea Selatan!

Putri KW siap bantu Indonesia bungkam Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

TIM Bulu Tangkis Indonesia akan melawan Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2026. Duel itu tersaji di Horsens, Horsens, Denmark, Sabtu (2/5/2026) pukul 15.00 WIB.

1. Indonesia Capai Target di Piala Uber 2026

Indonesia sudah mencapai target di Piala Uber 2026, yakni menembus semifinal. Namun, pencapaian ini belum membuat Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan puas.

Putri KW bantu Indonesia lolos semifinal Piala Uber 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Kabid Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI Eng Hian mengapresiasi pencapaian tim Uber Indonesia. Ia berpesan kepada Ester Nurumi dan kawan-kawan agar tampil all out melawan Korea Selatan.

"Tentunya saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas perjuangan tim Uber yang berhasil lolos ke semifinal setelah mengalahkan Denmark dengan skor 3-1," kata Eng Hian dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone, Selasa (2/5/2026).

2. Indonesia Wajib Tampil All Out Lawan Korea Selatan

Eng Hian menegaskan para atlet harus totalitas saat melawan Korea Selatan agar dapat mendapatkan hasil optimal di semifinal Piala uber 2026. Selain itu, para pemain wajib fokus sepanjang permainan.

"Di semifinal bertemu Korea pastinya tidak mudah. Di atas kertas secara peringkat tim Korea lebih unggul tapi kita harus tetap tampil all out, berani dan bisa mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Semoga adik-adik bisa tenang dan menikmati pertandingan," lanjut sosok yang membantu Greysia Polii/Apriyani Rahayu meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.