HOME SPORTS NETTING

Kisah Cheah Soon Kit, Pebulu Tangkis Malaysia yang Hancurkan Dominasi Indonesia di Piala Thomas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |12:59 WIB
Kisah Cheah Soon Kit, Pebulu Tangkis Malaysia yang Hancurkan Dominasi Indonesia di Piala Thomas
Simak kisah Cheah Soon Kit (berambut) yang menghancurkan dominasi Indonesia di Piala Thomas (Foto: X/@TeamMsia)
A
A
A

KISAH Cheah Soon Kit menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis Malaysia itu menghancurkan dominasi Indonesia di Piala Thomas!

Soon Kit merupakan salah satu legenda bulu tangkis di Negeri Jiran. Pria yang kini berusia 58 tahun tersebut tercatat pernah merebut beberapa gelar bergengsi di level individu.

1. Gelar Beregu

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Yang paling mentereng adalah dua medali perak Kejuaraan Dunia 1993 dan 1997 serta satu medali perak Olimpiade Atlanta 1996. Gelar lainnya adalah dua kali emas SEA Games 1993 dan 1995.

Pebulu tangkis kelahiran Ipoh itu memang lebih tenar di nomor beregu. Soon Kit, yang awalnya turun di tunggal putra, perlahan digeser untuk bermain di ganda putra.

Siapa sangka, perubahan ini membawanya ke masa-masa kejayaan. Salah satu yang diingat adalah saat membawa Tim Bulu Tangkis Malaysia menjuarai Piala Thomas 1992.

Ketika itu, kejuaraan beregu paling bergengsi tersebut digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Berlaga di negara sendiri, tentu Cheah Soon Kit dan kawan-kawan punya motivasi berlipat ganda.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
