Hasil Semifinal Piala Uber 2026: Ana/Tiwi Kalah Terhormat dari Baek Ha Na/Lee So Hee, Indonesia vs Korea Selatan 0-2!

FEBRIANA Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kalah terhormat dari Baek Ha Na/Lee So Hee 16-21, 21-19 dan 15-21 di laga kedua semifinal Piala Uber 2026 yang mempertemukan Indonesia vs Korea Selatan di semifinal Piala Uber 2026 yang berlangsung di Forum Horsens, Horsens, Denmark pada Sabtu (2/5/2026) sore WIB. Karena kekalahan ini, Indonesia tertinggal 0-2 dari Korea Selatan.

Sebelumnya di pertandingan pertama, Putri Kusuma Wardani kalah 19-21 dan 5-21 dari An Se Young. Selanjutnya game ketiga mempertandingkan Thalita Ramadhani Wiryawan vs Sim Yu Jin.

Putri KW kalah dari An Se Young

Ini merupakan pertemuan pertama bagi Thalita Ramadhani Wiryawan vs Sim Yu Jin. Harapanya, Thalita Ramadhani Wiryawan dapat membungkam Sim Yu Jin sehingga Indonesia dapat memperkecil ketertinggalan dari Korea Selatan.

Jalannya Pertandingan

Sebelum laga digelar, rekor pertemuan Ana/Tiwi vs Baek Ha Na/Lee So Hee adalah 1-2. Bahkan di pertemuan terakhir yang tersaji di BWF World Championships 2026, Ana/Tiwi menang 21-16 dan 21-15.

Karena itu, Ana/Tiwi tampil percaya diri menghadapi sang lawan. Skor ketat terus terjadi di set pertama, mulai dari 4-6 hingga inverval game pertama dengan skor 11-9 untuk keunggulan pasangan Korea Selatan.

Lepas interval, Baek Ha Na/Lee So Hee mulai menjauhi Ana/Tiwi. Singkatnya, Baek Ha Na/Lee So Hee menang 21-16 di game pertama. Memasuki game kedua, Ana/Tiwi kembali memberi tekanan.