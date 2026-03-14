HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Leo/Bagas, Tersingkir dari Swiss Open 2026 karena Terjebak Strategi Nekat Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |03:01 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Leo/Bagas, Tersingkir dari Swiss Open 2026 karena Terjebak Strategi Nekat Malaysia
Ganda Putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
BASEL – Langkah ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, harus terhenti di babak 16 besar Swiss Open 2026. Berstatus sebagai unggulan ketiga, pasangan Merah Putih ini dipaksa menyerah oleh wakil Malaysia, Kang Khai Xing/Aaron Tai, dalam pertarungan sengit tiga gim dengan skor 12-21, 23-21, dan 16-21 di St. Jakobshalle, Basel, Kamis 12 Maret 2026 malam WIB.

Kekalahan ini sekaligus memastikan berakhirnya perjuangan wakil Indonesia di sektor ganda putra pada turnamen level BWF World Tour Super 300 tersebut. Selain Leo/Bagas, pasangan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti juga harus mengakui keunggulan lawan mereka dari Jepang, yang sekaligus mengakhiri perjuangan ganda putri Indonesia di Swiss Open 2026.

1. Kesulitan Redam Agresivitas Lawan

Leo/Bagas mengawali pertandingan dengan situasi yang kurang menguntungkan. Pada gim pertama, mereka tampak kesulitan mengembangkan permainan dan tertinggal jauh hingga kalah dengan skor mencolok 12-21.

Dominasi Kang/Aaron di area depan lapangan membuat pasangan Indonesia ini kehilangan kendali ritme pertandingan. Memasuki gim kedua, Leo/Bagas mencoba bangkit dan memberikan perlawanan yang lebih alot.

Leo Rolly/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Meskipun sempat dikejar hingga terjadi adu setting, Leo/Bagas berhasil mengamankan kemenangan tipis 23-21 untuk memaksa pertandingan berlanjut ke gim penentuan.

"Gim pertama lawan memegang permainan depannya jadi kami bingung mau bermain apa. Di gim kedua kami mencoba lebih baik dan akhirnya bisa, beruntung bisa ambil karena sudah unggul tapi mereka mengejar hingga adu setting," jelas Leo dikutip dari pernyataan resmi PBSI, Sabtu (13/3/2026).

 

