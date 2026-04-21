Kisah Pebulu Tangkis Ayush Shetty, Rival Jonatan Christie yang Ternyata Pernah Gabung Padepokan Dubai Viktor Axelsen

KISAH pebulu tangkis Ayush Shetty menarik diulas. Rival Jonatan Christie di Badminton Asia Championships 2026 ini ternyata pernah gabung padepokan Dubai yang diusung Viktor Axelsen.

Tak heran, Ayush Shetty punya bakat gemilang di dunia bulu tangkis. Bakatnya yang sudah terasah membawanya jadi monster baru di sektor tunggal putra.

1. Rival Jonatan Christie

Ayush Shetty jadi momok baru di dunia bulu tangkis. Pemain kelahiran Karkala, 3 Mei 2005 ini jadi andalan baru India di sektor tunggal putra.

Kekuatannya terlihat jelas di Badminton Asia Championships 2026. Satu per satu pemain unggulan berhasil dikalahkannya hingga tembus final dan keluar sebagai runner-up di Kejuaraan Asia.

Bahkan, Ayush berhasil singkirkan jagoan Indonesia, Jonatan Christie, saat berhadapan di perempatfinal. Jonatan harus akui ketangguhan Ayush karena kalah straight game dengan skor 21-23 dan 17-21.

Selain Jonatan, Ayush juga kalahkan unggulan kelima asal China, Li Shifeng, di babak pertama usai menang dengan skor 21-13 dan 21-16. Begitu juga raja bulu tangkis dunia saat ini, Kunlavut Vitidsarn, harus keok di tangannya usai bertarung rubber game dengan skor 10-21, 21-19, dan 21-17.

Sayangnya, di final, Ayush kalah dari unggulan kedua asal China, Shi Yuqi, dengan skor 8-21 dan 10-21. Meski kena geprek Shi Yuqi, penampilannya jadi sorotan besar karena Ayush berhasil singkirkan sederet pemain unggulan di ajang tersebut.