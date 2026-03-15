HOME SPORTS F1 & A1

Mimpi Buruk di Shanghai, Max Verstappen Kecewa Berat Usai Sprint Race F1 GP China 2026 Kalau Balau

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |00:01 WIB
Mimpi Buruk di Shanghai, Max Verstappen Kecewa Berat Usai Sprint Race F1 GP China 2026 Kalau Balau
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
SHANGHAI – Sirkuit Internasional Shanghai menjadi saksi bisu hari yang ingin segera dilupakan oleh Max Verstappen. Pembalap Red Bull Racing tersebut tampak sangat terpukul setelah rentetan masalah teknis dan operasional merusak penampilannya dalam sesi Sprit Race Formula One (F1) GP China 2026 pada Sabtu 14 Maret 2026 pagi WIB.

Memulai balapan dari posisi kedelapan, juara dunia empat kali itu justru merosot ke urutan 14 hanya dalam satu putaran akibat kegagalan saat melakukan start. Verstappen pun pada akhirnya mengakhiri sprint race di urutan kesembilan.

1. Masalah Beruntun

Verstappen mengungkapkan bahwa mobil RB22 miliknya terasa sangat sulit dikendalikan sepanjang balapan pendek tersebut. Selain masalah saat off the line, ia juga mengeluhkan degradasi ban yang dianggapnya paling parah dibandingkan pembalap lain di lintasan.

Meski sempat terbantu oleh kemunculan Safety Car di akhir balapan untuk melakukan pergantian ban, upayanya tetap gagal membuahkan poin.

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

"Jujur, saya tidak punya banyak kata untuk saat ini. Segala sesuatu yang bisa salah, benar-benar terjadi," ujar Verstappen, dikutip dari Crash, Minggu (15/3/2026).

Verstappen menegaskan bahwa keseimbangan mobilnya berantakan dan beberapa komponen kendaraan tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga menuntut tim untuk segera melakukan evaluasi total sebelum sesi kualifikasi utama.

 

