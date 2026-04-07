HOME SPORTS F1 & A1

Respons Berkelas Kimi Antonelli Usai Jadi Pemimpin Klasemen Termuda di F1 Sepanjang Sejarah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |01:52 WIB
Kimi Antonelli menunjukkan respons berkelas usai memenangi F1 GP Jepang 2026 (Foto: Instagram/@kimi.antonelli)
KIMI Antonelli menunjukkan respons berkelas usai memenangi F1 GP Jepang 2026. Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu langsung memuncaki klasemen musim ini.

Penampilan Antonelli mencuri perhatian di tiga seri awal F1 2026. Setelah finis di posisi dua pada seri pembuka di Australia, ia memenangi seri China dan Jepang secara beruntun.

1. Tidak Pikirkan Kejuaraan

Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Alhasil, Antonelli kini memimpin klasemen F1 2026 dengan nilai 72. Ia unggul hingga 9 poin dari rekan setimnya George Russell. Pencapaian itu kian terasa manis.

Sebab, Antonelli menjadi pembalap asal Italia pertama yang memuncaki klasemen sejak Alberto Ascari pada 1953. Bahkan, ia menyandang status sebagai pemimpin klasemen termuda dalam sepanjang sejarah F1.

Respons berkelas ditunjukkan oleh Antonelli menyikapi situasi ini. Pembalap berusia 19 tahun itu mengaku tidak terlalu memikirkan soal klasemen lantaran F1 2026 masih menyisakan 19 seri lagi.

“Saya tidak banyak memikirkan soal kejuaraan. Tentu saja, ini terasa hebat, tetapi perjalanan masih jauh dan kami harus terus meningkatkan standar,” papar Antonelli, mengutip dari Crash, Selasa (7/4/2026).

 

Bosan Dengar Max Verstappen Ancam Pensiun, Pengamat F1: Pergi atau Diam!
Kalah Saing dari Kimi Antonelli di Awal Musim F1 2026, George Russell Ogah Panik
Charles Leclerc Tahu Apa yang Wajib Dilakukan Ferrari untuk Kejar Mercedes di F1 2026
Max Verstappen Ancam Pensiun di Akhir F1 2026!
Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Jepang 2026: Oscar Piastri Gantian Asapi Duo Mercedes!
Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Jepang 2026: George Russell Tercepat, Asapi Kimi Antonelli dan Lando Norris
