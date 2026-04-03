HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Tahu Apa yang Wajib Dilakukan Ferrari untuk Kejar Mercedes di F1 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |00:08 WIB
Charles Leclerc Tahu Apa yang Wajib Dilakukan Ferrari untuk Kejar Mercedes di F1 2026
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)
MARANELLO – Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc tahu apa yang harus dilakukan timnya agar bisa mengejar Mercedes yang tampil begitu luar biasa di tiga seri awal Formula One (F1) 2026. Menurut Leclerc, hal yang perlu dilakukan Ferrari adalah wajib meningkatkan kekuatan di power unit unuk bisa bersaing.

Balapan F1 2026 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Ya, musim F1 2026 telah menyuguhkan peta persaingan baru yang sengit. Meski Ferrari sempat mengawali tahun sebagai penantang terdekat Mercedes, hasil di F1 GP Jepang 2026 Minggu 29 Maret 2026 lalu menunjukkan tim berlogo kuda jingkrak tersebut mulai terancam oleh kebangkitan McLaren.

Menanggapi situasi ini, Charles Leclerc secara terbuka menunjuk satu area krusial yang harus segera dibenahi, yakni terkait performa power unit. Setelah mengamankan podium ketiga di Sirkuit Suzuka, finis di belakang pembalap Mercedes, Kimi Antonelli, dan driver McLaren, Oscar Piastri, Leclerc merasa Ferrari masih memiliki pekerjaan rumah besar jika ingin kembali ke puncak klasemen.

1. Alami Nasib Sial

Balapan di GP Jepang sebenarnya diawali dengan impresif oleh Leclerc. Memulai start dari posisi keempat, pembalap asal Monako ini melakukan manuver gemilang yang membuatnya sempat melompati dua pembalap Mercedes sekaligus.

Namun, strategi Ferrari terganggu oleh kemunculan Safety Car yang keluar tepat setelah Leclerc melakukan pit stop awal. Meski harus berjuang ekstra keras melewati rekan setimnya, Lewis Hamilton, dan George Russell untuk kembali ke zona podium, Leclerc tetap melihat sisi positif dari manajemen ban timnya.

Charles Leclerc. (Foto: Instagram/scuderiaferrari)
"Sejujurnya ban kami cukup bagus; beberapa lap awal yang saya lakukan tidak terlalu buruk. Hanya saja kami kehilangan beberapa posisi dan setelah itu balapan menjadi cukup seru. Memang tidak cukup untuk mengejar Oscar, tapi ini balapan yang keren," ujar Lecler, dilansir dari Crash, Kamis (2/4/2026).

Leclerc mengakui tanpa gangguan Safety Car, ia mungkin bisa memberikan tekanan lebih besar kepada barisan terdepan.

"Tentu saya tidak merasa sangat senang karena ini hanya finis ketiga, tapi mengingat segala sesuatunya, kami cukup tidak beruntung," tambahnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/37/3210816/kimi_antonelli_menunjukkan_respons_berkelas_usai_memenangi_f1_gp_jepang_2026-sc36_large.jpg
Respons Berkelas Kimi Antonelli Usai Jadi Pemimpin Klasemen Termuda di F1 Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/37/3210543/pengamat_f1_bosan_mendengar_ancaman_kosong_dari_max_verstappen_yang_menyatakan_ingin_pensiun-Cylk_large.jpg
Bosan Dengar Max Verstappen Ancam Pensiun, Pengamat F1: Pergi atau Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/37/3210397/george_russell-OY69_large.jpg
Kalah Saing dari Kimi Antonelli di Awal Musim F1 2026, George Russell Ogah Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/37/3209785/max_verstappen_mengancam_akan_pensiun_dari_f1_di_akhir_musim_2026-oUt4_large.jpg
Max Verstappen Ancam Pensiun di Akhir F1 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/37/3209074/oscar_piastri_jadi_pembalap_tercepat_dan_gantian_mengasapi_duo_mercedes_di_fp2_f1_gp_jepang_2026-oqAB_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Jepang 2026: Oscar Piastri Gantian Asapi Duo Mercedes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/37/3209028/george_russell_jadi_pembalap_tercepat_di_fp1_f1_gp_jepang_2026-DEzr_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Jepang 2026: George Russell Tercepat, Asapi Kimi Antonelli dan Lando Norris
