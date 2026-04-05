Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bosan Dengar Max Verstappen Ancam Pensiun, Pengamat F1: Pergi atau Diam!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |03:22 WIB
Bosan Dengar Max Verstappen Ancam Pensiun, Pengamat F1: Pergi atau Diam!
Pengamat F1 bosan mendengar ancaman kosong dari Max Verstappen yang menyatakan ingin pensiun (Foto: X/@Max33Verstappen)
A
A
A

ANCAMAN Max Verstappen untuk pergi dari F1 di akhir musim 2026 tidak hanya sekali dilontarkan. Hal itu membuat pengamat sekaligus komentator Martin Brundle merasa kesal.

Kinerja Verstappen memang termasuk jeblok di tiga seri awal F1 2026. Juara dunia F1 empat kali itu hanya bisa finis keenam di seri Australia, delapan di Jepang, dan gagal menyelesaikan lomba di China.

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Tapi bukan itu yang membuat Verstappen berang. Ia mengaku kehilangan motivasi gara-gara regulasi baru di F1 2026 yang menekankan manajemen energi dari power unit.

1. Sebal

Sebetulnya, Verstappen sudah berulang kali menyatakan tidak suka dengan regulasi ini. Ia bahkan mengancam akan pensiun di akhir F1 2026 jika tidak ada perubahan regulasi atau pembenahan serius.

Brundle jelas sebal mendengar komentar yang sama untuk beberapa kali. Mantan pembalap F1 itu menyarankan Verstappen untuk mewujudkan ancamannya atau diam saja.

“Max adalah orang yang suka bicara apa adanya, dia selalu begitu, dan dia selalu bicara tidak akan lama ada di kejuaraan ini,” kata Brundle, mengutip dari Crash, Minggu (5/4/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/37/3210397/george_russell-OY69_large.jpg
Kalah Saing dari Kimi Antonelli di Awal Musim F1 2026, George Russell Ogah Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/37/3209982/charles_leclerc-YAsL_large.jpg
Charles Leclerc Tahu Apa yang Wajib Dilakukan Ferrari untuk Kejar Mercedes di F1 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/37/3209785/max_verstappen_mengancam_akan_pensiun_dari_f1_di_akhir_musim_2026-oUt4_large.jpg
Max Verstappen Ancam Pensiun di Akhir F1 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/37/3209074/oscar_piastri_jadi_pembalap_tercepat_dan_gantian_mengasapi_duo_mercedes_di_fp2_f1_gp_jepang_2026-oqAB_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Jepang 2026: Oscar Piastri Gantian Asapi Duo Mercedes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/37/3209028/george_russell_jadi_pembalap_tercepat_di_fp1_f1_gp_jepang_2026-DEzr_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Jepang 2026: George Russell Tercepat, Asapi Kimi Antonelli dan Lando Norris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/37/3208910/jadwal_dan_link_live_streaming_f1_gp_jepang_2026_vision-lCxF_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Jepang 2026 di VISION+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement