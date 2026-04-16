5 Calon Pengganti Max Verstappen di Red Bull jika sang Juara Dunia Pensiun dari F1, Nomor 1 Bintang Ferrari

ADA 5 calon pengganti Max Verstappen di Red Bull Racing jika sang juara dunia empat kali itu benar-benar memutuskan pensiun dari Formula One (F1). Salah satu calon penggantinya adalah bintang Scuderia Ferrari, yakni Charles Leclerc.

Ya, kabar mengejutkan datang dari garasi Red Bull Racing pada GP Jepang 2026. Max Verstappen secara terang-terangan melontarkan ancaman untuk meninggalkan F1 akibat rasa tidak puasnya terhadap regulasi baru yang mulai diberlakukan.

Jika ancaman tersebut menjadi kenyataan, Red Bull akan menghadapi masalah sulit, yakni mencari suksesor yang mampu mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu pembalap terbaik di grid saat ini.

Setidaknya ada lima pembalap yang berpotensi menggantikan Verstappen. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Calon Pengganti Max Verstappen di Red Bull jika sang Juara Dunia Pensiun dari F1, Mengutip dari Crash:

1. Charles Leclerc

Jika Red Bull menginginkan pembalap dengan profil bintang, Charles Leclerc adalah kandidat utama. Meskipun setia kepada Ferrari, rasa frustrasi Leclerc kian memuncak karena tim asal Italia tersebut belum mampu memberikan mobil juara.

Dengan usia 28 tahun yang merupakan masa emas kariernya, Leclerc dipandang sebagai salah satu dari sedikit pembalap yang memiliki level kemampuan setara untuk bertarung demi gelar juara dunia jika diberikan mobil yang tepat.

2. Arvid Lindblad

Solusi paling logis dan sederhana bagi Red Bull adalah mempromosikan bakat dari akademi mereka sendiri. Arvid Lindblad muncul sebagai kandidat internal paling menonjol.

Remaja asal Inggris ini telah menunjukkan performa menjanjikan dalam tiga akhir pekan pertamanya di F1 bersama tim satelit, Racing Bulls. Memasangkan Lindblad (18 tahun) dengan Isack Hadjar (21 tahun) memang akan membuat lini depan Red Bull terasa sangat muda, namun duet ini menawarkan potensi jangka panjang yang luar biasa di tengah kesulitan tim dalam merekrut nama besar.

3. Carlos Sainz

Carlos Sainz saat ini tengah mengalami masa sulit di Williams, di mana mobil FW48 miliknya tampil jauh di bawah ekspektasi, lambat, dan kelebihan berat badan. Menariknya, kontrak Sainz kabarnya memiliki klausul keluar jika tim papan atas seperti Red Bull datang meminang.