Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Adu Kecepatan Mobil F1 dengan MotoGP, Mana Lebih Cepat?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |21:05 WIB
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
A
A
A

PERDEBATAN mengenai mana yang lebih superior di atas aspal antara mobil Formula 1 (F1) dan motor MotoGP seolah tidak ada habisnya. Sebagai dua kasta tertinggi dalam dunia balap, keduanya menawarkan performa mesin yang berada di luar nalar kendaraan biasa.

Meski sama-sama kencang, karakteristik desain dan teknologi membuat keduanya memiliki keunggulan yang kontras di titik yang berbeda.

F1 dikenal sebagai jet darat dengan aerodinamika canggih yang mampu membelah angin, sementara MotoGP adalah monster roda dua yang mengandalkan rasio tenaga terhadap yang luar biasa. Lantas, di lintasan seperti apa mereka bisa saling mengalahkan?

1. Akselerasi Gila di Lintasan Lurus

Jika bicara soal akselerasi dari posisi diam, persaingan keduanya sangat ketat. Untuk mencapai kecepatan 0-100 km/jam, baik mobil F1 maupun motor MotoGP sanggup mencatat waktu singkat sekitar 2,6 detik.

Namun, MotoGP memiliki kendala teknis unik, pembalap harus berjuang ekstra keras menjaga roda depan agar tidak terangkat (wheelie) akibat tenaga mesin yang terlalu besar untuk bobot motor yang ringan.

F1 GP Australia 2026. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Memasuki rentang kecepatan 0-200 km/jam, MotoGP justru sering kali mengungguli F1. Hal ini disebabkan oleh bobot motor yang hanya berkisar 156-157 kilogram namun memiliki tenaga hingga 300 tenaga kuda.

Data di Sirkuit Americas (COTA) membuktikan bahwa kecepatan tertinggiMotoGP mencapai 339 km/jam, melampaui F1 yang mencatatkan 329 km/jam di lintasan yang sama. Motor MotoGP bahkan bisa meraung hingga 18.000 rpm, jauh lebih tinggi dibandingkan putaran mesin mobil F1.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/38/3206761/marco_simoncelli_bersama_valentino_rossi-fSQb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/38/3206668/valentino_rossi_enggan_comeback_balapan_di_motogp_valeyellow46-1trq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/38/3206492/marc_marquez_diprediksi_mempertahankan_gelar_di_motogp_2026_marcmarquez93-oUrb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/38/3206475/marc_marquez_berharap_dapat_perlawanan_sengit_di_motogp_2026_marcmarquez93-O0yK_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/38/3206352/marc_marquez_memberi_nasihat_penting_untuk_pembalap_muda-LSe0_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/38/3206329/marc_marquez_ingin_pensiun_tanpa_ada_cedera_bawaan_dari_saat_masih_aktif-foBF_large.jpg
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement