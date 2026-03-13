Adu Kecepatan Mobil F1 dengan MotoGP, Mana Lebih Cepat?

PERDEBATAN mengenai mana yang lebih superior di atas aspal antara mobil Formula 1 (F1) dan motor MotoGP seolah tidak ada habisnya. Sebagai dua kasta tertinggi dalam dunia balap, keduanya menawarkan performa mesin yang berada di luar nalar kendaraan biasa.

Meski sama-sama kencang, karakteristik desain dan teknologi membuat keduanya memiliki keunggulan yang kontras di titik yang berbeda.

F1 dikenal sebagai jet darat dengan aerodinamika canggih yang mampu membelah angin, sementara MotoGP adalah monster roda dua yang mengandalkan rasio tenaga terhadap yang luar biasa. Lantas, di lintasan seperti apa mereka bisa saling mengalahkan?

1. Akselerasi Gila di Lintasan Lurus

Jika bicara soal akselerasi dari posisi diam, persaingan keduanya sangat ketat. Untuk mencapai kecepatan 0-100 km/jam, baik mobil F1 maupun motor MotoGP sanggup mencatat waktu singkat sekitar 2,6 detik.

Namun, MotoGP memiliki kendala teknis unik, pembalap harus berjuang ekstra keras menjaga roda depan agar tidak terangkat (wheelie) akibat tenaga mesin yang terlalu besar untuk bobot motor yang ringan.

Memasuki rentang kecepatan 0-200 km/jam, MotoGP justru sering kali mengungguli F1. Hal ini disebabkan oleh bobot motor yang hanya berkisar 156-157 kilogram namun memiliki tenaga hingga 300 tenaga kuda.

Data di Sirkuit Americas (COTA) membuktikan bahwa kecepatan tertinggiMotoGP mencapai 339 km/jam, melampaui F1 yang mencatatkan 329 km/jam di lintasan yang sama. Motor MotoGP bahkan bisa meraung hingga 18.000 rpm, jauh lebih tinggi dibandingkan putaran mesin mobil F1.