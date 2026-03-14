HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Sprint Race F1 GP China 2026: George Russell Jadi Pemenang, Dibuntuti Duo Ferrari

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |10:53 WIB
George Russell menjadi pemenang Sprint Race F1 GP China 2026! (Foto: X/@F1)
SHANGHAI – Hasil Sprint Race F1 GP China 2026 sudah diketahui. George Russell jadi pemenang balpaan sepanjang 19 putaran di Sirkuit International Shanghai, Shanghai, Sabtu (14/3/2026) pagi WIB.

Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mengungguli Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Setelah ini, para pembalap akan kembali untuk sesi kualifikasi pada sore hari.

Jalannya Balapan

Start berjalan mulus! Russell bisa melaju di depan tapi awalan terbaik dibuat Hamilton. Pembalap tim Scuderia Ferrari itu naik ke urutan dua dengan menyalip Lando Norris dan Kimi Antonelli.

Bahkan, Hamilton sempat naik ke posisi pertama sebelum lap 1 berakhir. Duel semakin seru karena perebutan urutan terdepan yang sengit dengan Russell. Sementara, Leclerc mengintip di urutan tiga.

Namun, mulai putaran keenam dari 19, Russell bisa melepaskan diri dari kejaran duo Ferrari di belakangnya. Malahan, Leclerc bisa mengambil posisi dua dari tangan Hamilton memasuki lap delapan.

Hamilton disalip balik oleh Antonelli memasuki putaran ke-12. Safety Car masuk di akhir putaran ke-13 setelah mobil Nico Hulkenberg berhenti di tikungan 1. Hal ini dimanfaatkan untuk ganti ban!

 

