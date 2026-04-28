HOME SPORTS NETTING

Hitung-hitungan Peluang Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Thomas 2026 Jelang Lawan Prancis

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |10:53 WIB
Hitung-hitungan Peluang Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Thomas 2026 Jelang Lawan Prancis
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2026. (Foto: PBSI)
HORSENS Tim bulu tangkis putra Indonesia kini menatap laga paling menentukan dalam persaingan Grup D Piala Thomas 2026. Skuad Merah Putih dijadwalkan bentrok dengan Prancis di Forum Horsens, Denmark, Selasa (28/4/2026) malam WIB, demi memastikan satu tiket perempatfinal.

Sejauh ini, perjalanan Indonesia di fase grup terbilang cukup impresif. Fajar Alfian dan kolega sukses mengantongi kemenangan sempurna 5-0 atas Aljazair, serta memetik kemenangan dramatis dengan skor 3-2 saat berhadapan dengan Thailand.

Hasil tersebut membuka lebar pintu bagi Indonesia untuk keluar sebagai juara grup, asalkan mampu membungkam Prancis. Kuncinya, konsistensi setiap pemain harus tetap terjaga demi meraih hasil maksimal di setiap partai yang dimainkan.

1. Peluang Lolos sebagai Runner-up

Namun, jika hasil berkata lain, masih ada celah bagi Indonesia untuk tetap melaju ke fase berikutnya. Andaikan Jonatan Christie dan kawan-kawan kalah tipis 2-3 dari Prancis, sementara di lapangan lain Thailand menang telak 5-0 atas Aljazair, Indonesia akan turun ke posisi runner-up grup namun tetap berhak atas tiket perempatfinal.

Sebaliknya, ancaman kegagalan tetap mengintai jika Indonesia lengah di laga pamungkas ini. Kekalahan telak dengan skor 1-4 atau 0-5 dari Prancis bisa membuat Indonesia angkat koper lebih awal, mengingat dinamika persaingan yang kini sedang memanas di Grup D.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/40/3215135/fajar_alfian_bersama_nikolaus_joaquin-Y5b0_large.jpg
3 Negara Calon Lawan Indonesia di Perempatfinal Piala Thomas 2026, Nomor 1 Raksasa Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/40/3214894/jadwal_siaran_langsung_indonesia_vs_prancis_di_piala_thomas_2026_pbsi-cy59_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Indonesia vs Prancis di Piala Thomas 2026: Laga Penentu Tiket ke Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/40/3214916/jonatan_christie_kalah_dramatis_dari_kunlavut_vitidsarn_pbsi-3ywF_large.jpg
Kisah Apes Jonatan Christie, Kalah dari Kunlavut Vitidsarn karena Senar Raket Putus di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/40/3214949/fajar_alfian_bersama_nikolaus_joaquin-2SAL_large.jpg
Kisah Debut Manis Duet Fajar/Joaquin, Penyelamat Wajah Indonesia di Piala Thomas 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/40/3214883/putri_kusuma_wardani-bfGH_large.jpg
Sapu Bersih Australia, Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Segel Tiket Perempatfinal Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/40/3214838/ubed_pastikan_kemenangan_3_2_indonesia_atas_thailand_di_piala_thomas_2026_inabadminton-wepr_large.jpg
Hasil Piala Thomas 2026: Moh Zaki Ubaidillah Menang Telak, Indonesia Bungkam Thailand 3-2!
