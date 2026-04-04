Kalah Saing dari Kimi Antonelli di Awal Musim F1 2026, George Russell Ogah Panik

PETA persaingan gelar juara dunia Formula 1 (F1) 2026 mengalami pergeseran tak terduga di awal musim. Pembalap debutan Mercedes AMG Petronas, Andrea Kimi Antonelli, secara mengejutkan memimpin klasemen sementara pembalap F1 2026 dengan keunggulan sembilan poin atas rekan setimnya yang lebih senior, George Russell.

Padahal, pada seri pembuka Russell mampu bersinar dan langsung dijagokan. Namun, kini Antonelli mampu mencuri perhatian usai dua kemenangan terakhirnya di GP China dan Jepang.

Melihat kondisi itu, Russell menegaskan dirinya sama sekali tidak merasa terancam oleh situasi tersebut.

1. Tidak Gentar

Setelah memulai musim dengan kemenangan meyakinkan di Australia dan Sprint Race Shanghai, Russell harus rela melihat Antonelli mengambil alih panggung pada balapan utama di China dan Jepang. Namun, Russell menilai perubahan nasib ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan tantangan teknis dari regulasi mesin terbaru 2026, bukan semata-mata karena perbedaan kecepatan murni.

Seperti di Sirkuit Suzuka, Jepang, Russell harus puas finis di posisi keempat setelah strategi dan posisi balapnya dirugikan oleh waktu keluarnya Safety Car yang justru menguntungkan Antonelli. Ia menekankan dalam era mobil baru ini, masalah bisa datang kapan saja secara acak.

Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

"Ini hanya masalah bagaimana segalanya berjalan. Anda tidak bisa memprediksinya," ujar Russell, dikutip dari Crash, Sabtu (4/4/2026).

"Beberapa pembalap mengalami masalah di sesi latihan, sementara saya justru mengalaminya di kualifikasi. Ini murni 'keberuntungan undian' dengan mobil-mobil baru ini. Tapi ini baru balapan ketiga dari 22 seri. Saya sama sekali tidak khawatir, perjalanan musim masih sangat panjang,” tambahnya.