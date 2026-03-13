Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Chico Aura Dwi Wardoyo yang Resmi Dilantik Jadi TNI Usai Keluar Pelatnas PBSI

KABAR mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari mantan penggawa pelatnas PBSI, Chico Aura Dwi Wardoyo. Setelah memutuskan mundur dari Pelatnas Cipayung pada Mei 2025 lalu, pebulutangkis tunggal putra asal Papua ini resmi memulai babak baru dalam hidupnya sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ya, Chico baru saja dilantik menjadi anggota TNIU, mengikuti jejak ayah dan kakaknya yang juga mengabdi sebagai aparat negara. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Chico membagikan momen emosional saat mengenakan seragam perwira taruna dalam upacara kelulusan.

Momen tersebut dihadiri oleh orang-orang terdekat, termasuk adiknya yang juga bintang bulu tangkis, Ester Nurumi Tri Wardoyo, serta sang kekasih, Nadhila Nasya Iskandar. Langkah ini diambil Chico setelah hampir 9 tahun menimba ilmu di Cipayung dan meraih berbagai gelar bergengsi seperti juara Malaysia Masters 2022 dan Taiwan Open 2023.

1. Gaji Chico

Sebagai prajurit yang baru saja dilantik, menarik untuk mengintip berapa kisaran penghasilan yang akan diterima Chico. Berdasarkan penyesuaian gaji TNI terbaru tahun 2026, penghasilan seorang prajurit tidak hanya bersumber dari gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan yang kompetitif.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Jika merujuk pada foto kelulusannya yang mengenakan seragam perwira, Chico kemungkinan besar masuk dalam golongan Perwira Pertama. Berdasarkan regulasi tahun 2026, gaji pokok untuk golongan Perwira Pertama (Letnan Dua hingga Kapten) berada di rentang Rp2.735.300 hingga Rp4.733.400.

Namun, angka ini barulah pintu masuk, karena total take home pay seorang prajurit akan melonjak drastis setelah ditambah komponen tunjangan lainnya. Sebagai perbandingan, seorang prajurit dengan pangkat menengah bahkan bisa membawa pulang total penghasilan yang jauh melampaui gaji pokoknya tergantung pada jabatan dan kinerja.