Tim Indonesia Fokus Pulihkan Kebugaran Jelang Swiss Open 2026

BASEL – Tim bulu tangkis Indonesia bersiap tampil di Swiss Open 2026. Pelatih fisik PBSI, Ahmad Jaelani, fokus memulihkan kebugaran para pemain yang baru saja turun di All England 2026.

Turnamen level Super 300 ini akan berlangsung pada 10-15 Maret di arena St. Jakobshalle. Setelah tiba pada Minggu 8 Maret 2026 sore waktu setempat, mereka langsung menggelar latihan pada Senin 9 Maret.

1. Pemulihan Fisik

Sebagian berlatih di lapangan latihan, sebagian lagi memilih ruang kebugaran untuk mengembalikan kondisi dan memelihara tenaga. Hal itu agar atlet siap sepenuhnya turun laga.

"Pagi ini programnya lebih fokus ke maintenance power, ya karena untuk tim ganda putra dan ganda putri, besok (Selasa) sudah bermain. Jadi persiapan menjaga power-nya di hari Selasa," kata Ahmad Jaelani dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

"Load-nya juga sudah tidak banyak, hanya ada 6 pos dengan repetisinya 10 yang dikalikan 2 set. Setelah itu mereka melakukan kebutuhan masing-masing yang biasa dilakukan. Ini semua dilakukan setelah mobility, aktivasi dan jogging," tambahnya.

Ahmad Jaelani memastikan semua anggota tim berada dalam kondisi fit. Jadi, para atlet dapat menampilkan performa terbaiknya.