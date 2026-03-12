Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Putri KW Menang Telak atas Tanvi Sharma di 32 Besar Swiss Open 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |12:53 WIB
Penyebab Putri KW Menang Telak atas Tanvi Sharma di 32 Besar Swiss Open 2026
Putri KW lolos 16 besar Swiss Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, menang mulus atas Tanvi Sharma di babak 32 besar Swiss Open 2026. Meski begitu, ia mengaku sempat tegang melawan wakil India tersebut. 

Putri KW bisa dibilang menang mudah atas Tanvi Sharma. Berlaga di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu 11 Maret 2026 sore WIB, ia menang dua game langsung dengan skor 21-11, dan 21-10.

1. Putri KW Tegang Lawan Tanvi Sharma

Usai laga, Putri KW bersyukur bisa meraih hasil manis di babak pertama. Namun, ia juga mengaku sempat tegang melawan Tanvi Sharma, karena pemain India tersebut mampu mengalahkan Nozomi Okuhara (Jepang) dan membuat repot Wang Zhi Yi (China). 

Putri KW bermain di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

“Alhamdulillah hari ini bisa bermain dengan baik, bisa enjoy juga jadi bisa mengeluarkan semua pola dan teknik permainan,” kata Putri KW dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone,  Kamis (12/3/2026).

“Awalnya agak sedikit tegang juga karena Tanvi Sharma belakangan ini menjadi sorotan karena dia ada sempat juga ngalahin Okuhara dan main rubber lawan Wang Zhi Yi,” sambungnya. 

Putri KW mengakui kualitas yang dimiliki Sharma. Menurutnya, pemain asal India itu memiliki semangat juang yang tinggi. 

“Ini pertemuan pertama kami dan tadi dia bermain ulet tapi saya bisa mengontrol permainan dan akhirnya dia banyak mati sendiri. Jadi tadi apa yang dilakukan di lapangan secara teknik atau sorotan? Kalau kesimpulan sih Tanki Sharma menurutku ulet,” terang Putri KW. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/40/3205593/pbsi_menarik_mundur_satu_ganda_putri_dari_swiss_open_dan_orleans_masters_2026-rUVv_large.jpg
PBSI Tarik Mundur 1 Ganda Putri dari Swiss Open dan Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205393/pbsi_pastikan_perjalanan_wakil_indonesia_ke_swiss_tak_terganggu_konflik_iran_vs_as_israel-EY1t_large.jpg
Imbas Konflik Iran vs AS-Israel, PBSI Pastikan Perjalanan Wakil Indonesia ke Swiss Tak Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205440/moh_zaki_ubaidillah_langsung_menghadapi_lawan_kuat_li_shi_feng_di_babak_pertama_swiss_open_2026_super_300-YNfG_large.jpeg
Moh Zaki Ubaidillah Tak Gentar Hadapi Unggulan Pertama di Swiss Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/40/3205192/simak_hasil_drawing_swiss_open_2026_yang_melibatkan_wakil_wakil_indonesia-xSpW_large.jpg
Hasil Drawing Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi, Zaki Ubaidillah Tantang Unggulan 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204972/moh_zaki_ubaidillah_akan_turun_di_dua_turnamen_eropa_secara_beruntun_yakni_swiss_open_dan_orleans_masters_2026-tfiG_large.jpg
Ambisius! Moh Zaki Ubaidillah Bidik 4 Besar di Swiss Open dan Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200629/anthony_sinisuka_ginting-WdUT_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement