Penyebab Putri KW Menang Telak atas Tanvi Sharma di 32 Besar Swiss Open 2026

TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, menang mulus atas Tanvi Sharma di babak 32 besar Swiss Open 2026. Meski begitu, ia mengaku sempat tegang melawan wakil India tersebut.

Putri KW bisa dibilang menang mudah atas Tanvi Sharma. Berlaga di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Rabu 11 Maret 2026 sore WIB, ia menang dua game langsung dengan skor 21-11, dan 21-10.

1. Putri KW Tegang Lawan Tanvi Sharma

Usai laga, Putri KW bersyukur bisa meraih hasil manis di babak pertama. Namun, ia juga mengaku sempat tegang melawan Tanvi Sharma, karena pemain India tersebut mampu mengalahkan Nozomi Okuhara (Jepang) dan membuat repot Wang Zhi Yi (China).

“Alhamdulillah hari ini bisa bermain dengan baik, bisa enjoy juga jadi bisa mengeluarkan semua pola dan teknik permainan,” kata Putri KW dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Kamis (12/3/2026).

“Awalnya agak sedikit tegang juga karena Tanvi Sharma belakangan ini menjadi sorotan karena dia ada sempat juga ngalahin Okuhara dan main rubber lawan Wang Zhi Yi,” sambungnya.

Putri KW mengakui kualitas yang dimiliki Sharma. Menurutnya, pemain asal India itu memiliki semangat juang yang tinggi.

“Ini pertemuan pertama kami dan tadi dia bermain ulet tapi saya bisa mengontrol permainan dan akhirnya dia banyak mati sendiri. Jadi tadi apa yang dilakukan di lapangan secara teknik atau sorotan? Kalau kesimpulan sih Tanki Sharma menurutku ulet,” terang Putri KW.