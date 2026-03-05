Hasil Drawing Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi, Zaki Ubaidillah Tantang Unggulan 1

Simak hasil drawing Swiss Open 2026 yang melibatkan wakil-wakil Indonesia termasuk Anthony Sinisuka Ginting (Foto: X@INABadminton)

HASIL drawing Swiss Open 2026 untuk wakil Indonesia sudah diketahui. Anthony Sinisuka Ginting harus melewati babak kualifikasi sementara Moh Zaki Ubaidillah langsung menantang unggulan pertama!

Sesuai jadwal, Swiss Open 2026 akan berlangsung pada 10-15 Maret di St. Jakobshalle, Basel. Ajang tersebut menjadi agenda kedua turnamen Eropa, setelah All England 2026.

1. Lawan Berat

Dalam hasil undian yang telah diketahui, beberapa wakil Indonesia akan dihadapi lawan yang berat. Bahkan di sektor ganda campuran langsung terjadi perang saudara.

Di sektor tunggal putra, Ubed akan langsung menghadapi unggulan pertama dari China, Li Shi Feng. Sementara Alwi Farhan menunggu lawannya dari babak kualifikasi. Lalu Anthony Ginting harus memulai perjuangannya dari babak kualifikasi dengan melawan Zhu Xuan Chen (China).

Putri Kusuma Wardani (Putri KW) menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri. Lawan yang dihadapinya juga tidak bisa dianggap enteng yakni Beiwen Zhang asal Amerika Serikat.

2. Ganda Putra dan Putri

Kemudian, Indonesia diperkuat tiga wakil pada sektor ganda putra. Mereka adalah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Raymond/Joaquin melawan Chen Cheng Kuan/Lin Bing-Wei (Taiwan). Rian/Rahmat hadapi Kang Khai Xing/Aaron Tai (Malaysia). Lalu, Leo/Bagas melawan Choong Hon Jian/Muhammad Haikal (Malaysia).

Rintangan berat akan dihadapi salah satu ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. Pasalnya, mereka langsung menghadapi ganda putri unggulan pertama asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning.

Sementara tiga wakil lainnya, bisa dibilang tidak menghadapi lawan yang begitu berat. Ketiga pasangan yang dimaksud adalah Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.