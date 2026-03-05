Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi, Zaki Ubaidillah Tantang Unggulan 1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |22:10 WIB
Hasil Drawing Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi, Zaki Ubaidillah Tantang Unggulan 1
Simak hasil drawing Swiss Open 2026 yang melibatkan wakil-wakil Indonesia termasuk Anthony Sinisuka Ginting (Foto: X@INABadminton)
A
A
A

HASIL drawing Swiss Open 2026 untuk wakil Indonesia sudah diketahui. Anthony Sinisuka Ginting harus melewati babak kualifikasi sementara Moh Zaki Ubaidillah langsung menantang unggulan pertama!

Sesuai jadwal, Swiss Open 2026 akan berlangsung pada 10-15 Maret di St. Jakobshalle, Basel. Ajang tersebut menjadi agenda kedua turnamen Eropa, setelah All England 2026. 

1. Lawan Berat

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Dalam hasil undian yang telah diketahui, beberapa wakil Indonesia akan dihadapi lawan yang berat. Bahkan di sektor ganda campuran langsung terjadi perang saudara. 

Di sektor tunggal putra, Ubed akan langsung menghadapi unggulan pertama dari China, Li Shi Feng. Sementara Alwi Farhan menunggu lawannya dari babak kualifikasi. Lalu Anthony Ginting harus memulai perjuangannya dari babak kualifikasi dengan melawan Zhu Xuan Chen (China). 

Putri Kusuma Wardani (Putri KW) menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri. Lawan yang dihadapinya juga tidak bisa dianggap enteng yakni Beiwen Zhang asal Amerika Serikat. 

2. Ganda Putra dan Putri

Kemudian, Indonesia diperkuat tiga wakil pada sektor ganda putra. Mereka adalah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Raymond/Joaquin melawan  Chen Cheng Kuan/Lin Bing-Wei (Taiwan). Rian/Rahmat hadapi Kang Khai Xing/Aaron Tai (Malaysia). Lalu, Leo/Bagas melawan Choong Hon Jian/Muhammad Haikal (Malaysia).

Rintangan berat akan dihadapi salah satu ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine. Pasalnya, mereka langsung menghadapi ganda putri unggulan pertama asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning. 

Sementara tiga wakil lainnya, bisa dibilang tidak menghadapi lawan yang begitu berat. Ketiga pasangan yang dimaksud adalah Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, dan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200629/anthony_sinisuka_ginting-WdUT_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/40/3205104//amallia_cahaya_dan_siti_fadiia_lolos_ke_16_besar_all_england_2026_pbsi-jMb4_large.jpg
All England 2026: Respons Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti Jelang Lawan Unggulan 5 asal Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/40/3205091//alwi_farhan_siap_tempur_di_16_besar_all_england_2026_pbsi-Txok_large.jpg
Rekor Pertemuan Alwi Farhan vs Chou Tien Chen Jelang Bentrok di 16 Besar All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/40/3205078//jonatan_christie_siap_tempur_di_16_besar_all_england_2026_pbsi-XFjR_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar All England 2026: Duel 2 Saudara hingga Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204941//moh_zaki_ubaidillah_siap_menggila_di_swiss_open_dan_orleans_masters_2026_pbsi-agLI_large.jpg
Gagal Lolos All England 2026, Moh Zaki Ubaidillah Siap Menggila di Swiss Open dan Orleans Masters 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204927//fajar_dan_fikri_ingin_menumbangkan_raymond_serta_nikolaus_di_16_besar_all_england_2026-uPs8_large.jpg
Ambisi Fajar Alfian/Shohibul Fikri Hajar Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di 16 Besar All England 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement