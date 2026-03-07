Imbas Konflik Iran vs AS-Israel, PBSI Pastikan Perjalanan Wakil Indonesia ke Swiss Tak Terganggu

JAKARTA – Sekjen PBSI, Ricky Subagja, memastikan perjalanan wakil Indonesia ke Swiss dan turnamen Eropa tidak akan terganggu konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Tim dijadwalkan berangkat akhir pekan ini.

Swiss Open 2026 dijadwalkan berlangsung di St. Jakobshalle, Basel. Ajang itu akan berlangsung 10-15 Maret 2026.

1. Siap Sepenuhnya

Ricky mengatakan, para atlet sudah siap sepenuhnya untuk Swiss Open 2026. Ia harapkan perjalanan dari Jakarta ke Basel tidak ada kendala apa pun agar fokus tidak terpecah.

“Kami memastikan tim Indonesia yang akan berangkat dari Jakarta menuju Swiss berada dalam kondisi aman dan siap menjalani perjalanan panjang," kata Ricky, dikutip Sabtu (7/3/2026).

"Tim dijadwalkan bertolak pada Sabtu (7/3/2026) pukul 21.05 dan 23.45 WIB menggunakan Turkish Airlines dengan transit di Istanbul sebelum melanjutkan perjalanan dan mendarat di Basel," tambahnya.