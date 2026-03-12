Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rekor Pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Jimmy Wong/Lai Pei Jing Jelang 16 Besar Swiss Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |10:53 WIB
Rekor Pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Jimmy Wong/Lai Pei Jing Jelang 16 Besar Swiss Open 2026
Jafar Hidayatullah dan Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu lolos 16 besar Swiss Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

REKOR pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Jimmy Wong/Lai Pei Jing jelang bentrok di 16 besar Swiss Open 2026 akan diulas Okezone. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan bersua Jimmy Wong/Lai Pei Jing di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, pada Kamis (12/3/2026) sekira pukul 21.20 WIB.

Sebelum duel malam ini, kedua pasangan baru bertemu satu kali, tepatnya di babak 32 besar Australia Open 2025. Hasilnya, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menang 21-16 dan 21-18 atas pasangan Malaysia.

Jafar dan Felisha lolos semifinal Indonesia Masters 2026 INABadminton.jpg

1. Kalahkan Ganda Campuran Inggris

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengalahkan wakil Inggris Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen di babak 32 besar Swiss Open 2026 dengan skor 21-17 dan 21-7. Jafar/Felisha mengakui lawan bermain buruk di laga tersebut.

Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengatakan kemenangan itu buah kerja keras persiapan yang telah dilakukan. Ia dan Jafar pun memanfaatkan performa lawan yang tampil kurang apik dalam laga tersebut

"Puji Tuhan menjalankan pertandingan dengan baik. Tidak ada cedera, menang juga dan juga bermain cukup dominan," kata Felisha dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

"Catatan di game pertama, saya masih ada adaptasi, masih ada kagok-kagoknya tapi setelah itu coba difokuskan, langsung diubahlah sesuai sama lawan untuk lebih dominan di game kedua," tambah Felisha.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/40/3205593/pbsi_menarik_mundur_satu_ganda_putri_dari_swiss_open_dan_orleans_masters_2026-rUVv_large.jpg
PBSI Tarik Mundur 1 Ganda Putri dari Swiss Open dan Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205393/pbsi_pastikan_perjalanan_wakil_indonesia_ke_swiss_tak_terganggu_konflik_iran_vs_as_israel-EY1t_large.jpg
Imbas Konflik Iran vs AS-Israel, PBSI Pastikan Perjalanan Wakil Indonesia ke Swiss Tak Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205440/moh_zaki_ubaidillah_langsung_menghadapi_lawan_kuat_li_shi_feng_di_babak_pertama_swiss_open_2026_super_300-YNfG_large.jpeg
Moh Zaki Ubaidillah Tak Gentar Hadapi Unggulan Pertama di Swiss Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/40/3205192/simak_hasil_drawing_swiss_open_2026_yang_melibatkan_wakil_wakil_indonesia-xSpW_large.jpg
Hasil Drawing Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi, Zaki Ubaidillah Tantang Unggulan 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204972/moh_zaki_ubaidillah_akan_turun_di_dua_turnamen_eropa_secara_beruntun_yakni_swiss_open_dan_orleans_masters_2026-tfiG_large.jpg
Ambisius! Moh Zaki Ubaidillah Bidik 4 Besar di Swiss Open dan Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200629/anthony_sinisuka_ginting-WdUT_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement