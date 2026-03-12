Rekor Pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Jimmy Wong/Lai Pei Jing Jelang 16 Besar Swiss Open 2026

REKOR pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Jimmy Wong/Lai Pei Jing jelang bentrok di 16 besar Swiss Open 2026 akan diulas Okezone. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu akan bersua Jimmy Wong/Lai Pei Jing di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, pada Kamis (12/3/2026) sekira pukul 21.20 WIB.

Sebelum duel malam ini, kedua pasangan baru bertemu satu kali, tepatnya di babak 32 besar Australia Open 2025. Hasilnya, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menang 21-16 dan 21-18 atas pasangan Malaysia.

1. Kalahkan Ganda Campuran Inggris

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengalahkan wakil Inggris Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen di babak 32 besar Swiss Open 2026 dengan skor 21-17 dan 21-7. Jafar/Felisha mengakui lawan bermain buruk di laga tersebut.

Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengatakan kemenangan itu buah kerja keras persiapan yang telah dilakukan. Ia dan Jafar pun memanfaatkan performa lawan yang tampil kurang apik dalam laga tersebut

"Puji Tuhan menjalankan pertandingan dengan baik. Tidak ada cedera, menang juga dan juga bermain cukup dominan," kata Felisha dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

"Catatan di game pertama, saya masih ada adaptasi, masih ada kagok-kagoknya tapi setelah itu coba difokuskan, langsung diubahlah sesuai sama lawan untuk lebih dominan di game kedua," tambah Felisha.