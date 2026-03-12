Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kunci Sukses Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil Lolos 16 Besar Swiss Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |07:05 WIB
Kunci Sukses Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil Lolos 16 Besar Swiss Open 2026
Adnan dan Indah lolos 16 besar Swiss Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

GANDA campuran Indonesia Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil mengungkap kunci sukses melenggang ke babak 16 besar Swiss Open 2026. Indah Cahya Sari Jamil mengaku, kemenangan 21-18 dan 21-14 atas sang rekan senegara, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, efek sudah paham kekuatan dan kelemahan sang lawan.

Pertemuan kedua pasangan itu tersaji di babak 32 besar Swiss Open 2026. Laga tersebut berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss pada Rabu 11 Maret 2026.

Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil. (Foto: PBSI)

"Kami kan di latihan sudah sering ketemu jadi sudah sama-sama tahu. Mungkin pertandingan tadi siapa yang lebih siap dia yang menang," kata Indah Cahya Sari Jamil dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Kamis (12/3/2026).

1. Belum Puas meski Lolos 16 Besar Swiss Open 2026

Meski begitu, Indah Cahya Sari Jamil mengatakan belum puas dengan kemenangan tersebut. Ia dan Adnan akan berupaya menjaga konsistensi penampilan di ajang level Super 300 ini.

"Ini turnamen pertama setelah juara di Thailand, pastinya ada semangat yang baru lagi. Kami mau konsisten karena kami tahu mempertahankan itu lebih berat daripada menggapai," kata tunangan dari Leo Rolly Carnando ini.

2 . Siap Tempur di 16 Besar Swiss Open

Sementara itu, Adnan Maulana mengatakan akan berbenah diri untuk babak 16 besar Swiss Open 2026. Mereka ingin mengeluarkan performa terbaik demi gelar juara di akhir turnamen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/40/3205440/moh_zaki_ubaidillah_langsung_menghadapi_lawan_kuat_li_shi_feng_di_babak_pertama_swiss_open_2026_super_300-YNfG_large.jpeg
Moh Zaki Ubaidillah Tak Gentar Hadapi Unggulan Pertama di Swiss Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/40/3205192/simak_hasil_drawing_swiss_open_2026_yang_melibatkan_wakil_wakil_indonesia-xSpW_large.jpg
Hasil Drawing Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi, Zaki Ubaidillah Tantang Unggulan 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204972/moh_zaki_ubaidillah_akan_turun_di_dua_turnamen_eropa_secara_beruntun_yakni_swiss_open_dan_orleans_masters_2026-tfiG_large.jpg
Ambisius! Moh Zaki Ubaidillah Bidik 4 Besar di Swiss Open dan Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200629/anthony_sinisuka_ginting-WdUT_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/40/3206355//simak_hasil_drawing_orleans_masters_2026_untuk_wakil_wakil_indonesia-O6bB_large.jpeg
Hasil Drawing Orleans Masters 2026: Perang Saudara di Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/40/3206340//ratchanok_intanon-10sd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon yang Resmi Dilantik Jadi Polisi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement