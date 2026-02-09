Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah resmi merilis daftar pemain yang akan bersaing di ajang Swiss Open 2026 pada 10-15 Maret mendatang. Dalam turnamen berlevel Super 300 tersebut, Indonesia menurunkan kombinasi skuad yang menarik, memadukan para pemain muda potensial dengan sejumlah pilar berpengalaman untuk memperebutkan gelar juara di Basel.

PBSI mengirimkan 17 wakil, mulai dari tunggal hingga ganda campuran. Beberapa nama muda kembali mendapat kesempatan unjuk gigi, sementara pemain berpengalaman juga ikut serta dalam turnamen bergengsi ini.

1. Amunisi Sektor Tunggal dan Ganda Putra

Di sektor tunggal putra, Indonesia mengandalkan Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah yang langsung tampil di babak utama. Sementara itu, kejutan terjadi saat pemain senior Anthony Sinisuka Ginting tercatat harus memulai perjuangannya dari babak kualifikasi.

Adapun sektor tunggal putri akan diisi oleh Putri Kusuma Wardani sebagai wakil utama, didampingi Thalita Ramadhani Wiryawan yang berstatus sebagai pemain cadangan (reserves).

Di nomor ganda putra, Indonesia membawa kombinasi pasangan mapan dan pasangan muda. Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menjadi salah satu andalan yang baru saja menjuarai Thailand Masters 2026.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

Pasangan lainnya adalah duet muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang kekuatannya kembali diuji di level Super 300, serta kombinasi senior-junior yang cukup dinantikan, yakni Rahmat Hidayat/Muhammad Rian Ardianto.

2. Wakil di Sektor Ganda Putri dan Campuran

Sektor ganda putri diisi cukup banyak wakil, di antaranya Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Ada pula satu pasangan lagi yakni Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang harus memulai turnamen melalui jalur kualifikasi.