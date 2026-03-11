Hasil Swiss Open 2026: Menang Mudah, Putri KW Tembus 16 Besar

BASEL – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) berhasil melaju ke 16 besar Swiss Open 2026 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-10 atas Tanvi Sharma.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Rabu (11/3/2026) sore WIB, Putri mendapat perlawanan sengit dari Sharma. Tunggal putri andalan Indonesia itu harus tertinggal 6-7.

Akan tetapi, Putri perlahan berhasil keluar dari tekanan pemain India tersebut. Pemain nomor enam dunia itu berhasil memimpin di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Setelah jeda, Putri sangat nyaman memperlebar keunggulannya hingga 16-9. Hasilnya, dia menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-11 atas Sharma.

Pada gim kedua, Putri kembali mengendalikan permainan. Poin demi poin terus dicuri olehnya hingga unggul jauh 8-3 atas Sharma.