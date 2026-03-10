Hasil Swiss Open 2026: Anthony Ginting Melaju ke Babak Final Kualifikasi Usai Tekuk Wakil China

BASEL – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, memulai langkahnya di Swiss Open 2026 dengan hasil positif. Meski harus melewati laga sengit, Anthony berhasil mengamankan kemenangan di babak pertama kualifikasi yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Selasa (10/3/2026).

Laga yang digelar pada Selasa sore waktu setempat itu mempertemukan Anthony dengan wakil China, Zhu Xuan Chen. Anthony dipaksa bekerja ekstra keras sebelum akhirnya mengunci kemenangan lewat drama tiga gim dengan skor akhir 16-21, 22-20, dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Anthony langsung kewalahan dengan permainan efektif Zhu di awal gim pertama. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu langsung tertinggal beberapa poin dari Zhu akibat tekanan yang dilancarkan lawan sejak servis pertama dilakukan.

Pada jeda interval gim pertama, Zhu berhasil mengunci keunggulan dengan skor meyakinkan 11-4. Setelah rehat, permainan Zhu terlihat semakin matang dan sulit ditembus oleh pertahanan Anthony.

Wakil China itu sukses mencetak poin beruntun yang membuat jarak skor semakin melebar. Anthony sempat mencoba mengejar ketertinggalan, tetapi akhirnya harus merelakan gim pertama jatuh ke tangan lawan dengan skor 16-21.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, Anthony bermain trengginas sejak awal pertandingan guna mengejar ketertinggalan. Namun, Zhu tidak tinggal diam dan terus memperlihatkan perlawanan sengit hingga memasuki masa jeda interval.

Anthony unggul tipis pada saat rehat dengan skor 11-10. Setelah itu, aksi kejar-kejaran poin terjadi dengan sangat ketat hingga pengujung gim kedua, di mana Anthony berupaya keras untuk terus menjaga keunggulannya.