Kisah Unik Pebulu Tangkis Popov Bersaudara, Kakak Beradik yang Kompak Naik Podium di German Open 2026

KISAH unik pebulu tangkis Popov bersaudara menarik diulas. Kakak beradik ini kompak naik podium di German Open 2026.

Pencapaian ini tentu jadi terasa begitu manis bagi Popov bersaudara. Apalagi, German Open 2026 jadi turnamen dengan level cukup tinggi, yakni Super 300.

1. Kiprah Manis

Prancis diketahui punya sejumlah pebulu tangkis yang diandalkan, utamanya di sektor tunggal putra. Di antaranya, ada nama Christo Popov dan juga Toma Junior Popov.

Kehadiran keduanya jadi sorotan karena diketahui berstatus kakak beradik. Toma lahir lebih dahulu pada 29 September 1998. Sementara Christo, dia baru berusia 24 tahun karena lahir pada 8 Maret 2002.

Kiprah Popov bersaudara makin terasa unik karena keduanya diketahui ditangani oleh ayahnya sendiri, yakni Toma Popov Sr. Sang ayah memang diketahui merupakan mantan pemain dan pelatih tim nasional Bulgaria. Dia kemudian mendirikan akademi bulu tangkis di Prancis yang diikuti anak-anaknya.

Keduanya kompak ikuti berbagai ajang bergengsi karena memang secara ranking BWF sudah menempati posisi tinggi. Kini, Christo ada di urutan kelima pada ranking BWF. Sementara Toma, dia di posisi ke-17 dunia.

Penampilan manis pun berhasil ditunjukkan Toma dan juga Christo kala mentas di German Open 2026 yang bergulir 2 pekan lalu. Kala itu, lantaran banyak pemain bintang yang absen, Christo pun berstatus unggulan pertama. Sementara Toma, dia berstatus unggulan keenam.

Siapa sangka, keduanya bisa melangkah jauh usai kalahkan satu per satu lawannya di babak pertama hingga semifinal. Bagi Christo, lawan terberatnya adalh Lin Chun-yi dari Taiwan di babak semifinal. Namun laga dimenangkannya dengan skor 21-10, 18-21, dan 21-18.

Sementara itu, Toma sudah harus hadapi duel sengit di babak pertama melawan Aria Dinata (Kroasia). Dia harus bertarung rubber game untuk bisa menang dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-14. Namun, ketangguhan Popov bersaudara membawa mereka akhirnya bisa lolos ke final.