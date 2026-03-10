Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Nikolaus Joaquin, dari Foto Bareng Kim Min Ho/Seo Seung Jae hingga Jadi Rival di All England 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |14:54 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Nikolaus Joaquin, dari Foto Bareng Kim Min Ho/Seo Seung Jae hingga Jadi Rival di All England 2026
Nikolaus Joaquin bersama Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. (Foto: X/@nikolausjoaquin)
KISAH pebulu tangkis, Nikolaus Joaquin, menarik diulas. Dia punya kisah menarik dengan ganda putra nomor 1 dunia, Kim Min Ho/Seo Seung Jae.

Nikolaus Joaquin yang juga mentas di sektor ganda putra tentu punya mimpi bisa berkarier cemerlang seperti Kim Min Ho/Seo Seung Jae. Menariknya, dari awalnya mengajak foto bersama Kim/Seo, Nikolaus akhirnya jadi rival ganda putra Korea Selatan itu di All England 2026.

Nikolaus Joaquin bersama Kim Won Ho dan Seo Seung Jae

1. Foto Bareng

Momen foto bareng Nikolaus Joaquin dengan Kim Min Ho/Seo Seung Jae diketahui terjadi pada awal Januari 2026. Foto itu pun diunggahnya di akun X resminya, @nikolausjoaquin.

Caption menarik pun dituliskan Nikolaus Joaquin dalam unggahan itu. Dia berharap bisa ukir prestasi sementereng Kim Min Ho/Seo Seung Jae.

“Foto dulu yakann mana tauu juaranya nular,” tulis Nikolaus Joaquin.

Diketahui, Kim Min Ho/Seo Seung Jae memang sukses besar di dunia bulu tangkis. Sepanjang tahun kemarin, mereka berhasil 10 kali juara di turnamen BWF World Tour, di antaranya pada ajang Malaysia Open, All England, Indonesia Open, Japan Open, China Masters, French Open, hingga BWF World Tour.

Kim Min Ho/Seo Seung Jae juga sabet gelar juara di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025. Kepastian itu didapat usai kalahkan Chen Boyang/Liu Yi (China) di final.

Kesuksesan Kim Min Ho/Seo Seung Jae berlanjut ke tahun ini. Mereka mengawali tahun dengan jadi juara Malaysia Open 2026 dan baru merebut gelar juga di All England 2026.

 

