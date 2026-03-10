Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Swiss Open 2026: Mundurnya Chi Yu Jen Muluskan Langkah Anthony Ginting ke Babak Utama

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |21:00 WIB
Hasil Swiss Open 2026: Mundurnya Chi Yu Jen Muluskan Langkah Anthony Ginting ke Babak Utama
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL – Kabar menguntungkan datang bagi tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang dipastikan lolos langsung ke babak utama Swiss Open 2026. Kepastian karpet merah ini didapat setelah pebulu tangkis asal Taiwan, Chi Yu Jen, memutuskan untuk menarik diri dari turnamen tersebut.

Anthony Ginting sebenarnya harus memulai perjuangan di Swiss Open 2026 dari fase kualifikasi yang cukup terjal. Ia sebelumnya berhasil melewati babak pertama kualifikasi dengan susah payah saat menumbangkan wakil China, Zhu Xuan Chen, lewat pertarungan tiga gim (16-21, 22-20, dan 21-10).

1. Perubahan Bagan Kualifikasi Bawa Berkah

Sejatinya, Anthony dijadwalkan akan berhadapan dengan wakil Belgia, Julien Carraggi, pada babak kedua atau final kualifikasi untuk memperebutkan tiket utama. Namun, Carraggi justru mendapatkan promosi langsung ke babak utama guna mengisi slot yang ditinggalkan oleh mundurnya Chi Yu Jen.

Alhasil, Anthony pun turut mendapat keuntungan besar dengan ikut lolos secara otomatis tanpa harus memainkan laga final kualifikasi. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, tersebut kini dipastikan akan langsung mentas di babak utama turnamen BWF Super 300 ini.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

"Anthony Sinisuka Ginting ke babak utama sebagai pemenang kualifikasi dua. Sedangkan Julien Carraggi (Belgia) mendapat promosi untuk menggantikan Chi Yu Jen (Chinese Taipei) yang mundur," tulis keterangan resmi PBSI, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200629/anthony_sinisuka_ginting-WdUT_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/40/3206113//taufik_aderya_bersama_apriyani_rahayu-wB2k_large.jpg
Hasil Ruichang China Masters 2026: Jalani Debut Manis, Taufik/Apriyani Menuju Babak Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/40/3205952//rytter_juhl_bersama_pedersen-nA7O_large.jpg
Kisah Penyamaran Mengejutkan Ganda Putri Denmark, 8 Tahun Sembunyikan Asmara Terlarang dari BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/40/3205730//mohammad_ahsan-Y6rD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Legenda dengan Satu Kepingan Puzzle yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/40/3205647//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-rYBl_large.jpg
Pelajaran Mahal Raymond/Joaquin Usai Dijegal Ganda Nomor Satu Dunia di Semifinal All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/40/3205644//adriyanti_firdasari-gJNs_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Adriyanti Firdasari, Temukan Kedamaian Usai Pilih Mualaf dan Gantung Raket
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement