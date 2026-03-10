Hasil Swiss Open 2026: Mundurnya Chi Yu Jen Muluskan Langkah Anthony Ginting ke Babak Utama

BASEL – Kabar menguntungkan datang bagi tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang dipastikan lolos langsung ke babak utama Swiss Open 2026. Kepastian karpet merah ini didapat setelah pebulu tangkis asal Taiwan, Chi Yu Jen, memutuskan untuk menarik diri dari turnamen tersebut.

Anthony Ginting sebenarnya harus memulai perjuangan di Swiss Open 2026 dari fase kualifikasi yang cukup terjal. Ia sebelumnya berhasil melewati babak pertama kualifikasi dengan susah payah saat menumbangkan wakil China, Zhu Xuan Chen, lewat pertarungan tiga gim (16-21, 22-20, dan 21-10).

1. Perubahan Bagan Kualifikasi Bawa Berkah

Sejatinya, Anthony dijadwalkan akan berhadapan dengan wakil Belgia, Julien Carraggi, pada babak kedua atau final kualifikasi untuk memperebutkan tiket utama. Namun, Carraggi justru mendapatkan promosi langsung ke babak utama guna mengisi slot yang ditinggalkan oleh mundurnya Chi Yu Jen.

Alhasil, Anthony pun turut mendapat keuntungan besar dengan ikut lolos secara otomatis tanpa harus memainkan laga final kualifikasi. Pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, tersebut kini dipastikan akan langsung mentas di babak utama turnamen BWF Super 300 ini.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

"Anthony Sinisuka Ginting ke babak utama sebagai pemenang kualifikasi dua. Sedangkan Julien Carraggi (Belgia) mendapat promosi untuk menggantikan Chi Yu Jen (Chinese Taipei) yang mundur," tulis keterangan resmi PBSI, dikutip pada Selasa (10/3/2026).