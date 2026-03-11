Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Swiss Open 2026: Gagal Redam Wakil China, Rachel/Febi Tersingkir dari Babak 32 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |03:01 WIB
Hasil Swiss Open 2026: Gagal Redam Wakil China, Rachel/Febi Tersingkir dari Babak 32 Besar
Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Langkah ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, terpaksa terhenti lebih awal di ajang Swiss Open 2026. Melakoni laga babak 32 besar di St. Jakobshalle, Basel, Selasa 10 Maret 2026 malam WIB, Rachel/Febi harus mengakui keunggulan wakil China, Bao Li Jing/Luo Xu Min, melalui pertarungan dua gim langsung.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi langsung ditekan oleh permainan agresif Bao/Luo sejak awal gim pertama. Skema permainan cepat serta pukulan keras yang diterapkan oleh duet China tersebut membuat wakil Merah Putih sulit mengembangkan permainan.

Alhasil, Rachel/Febi hanya mampu mengemas empat poin hingga jeda interval gim pertama. Keduanya tertinggal jauh dari Bao/Luo dengan skor 4-11 pada saat rehat.

Selepas jeda, Rachel/Febi masih belum bisa menemukan ritme permainan terbaik mereka untuk mengejar ketertinggalan. Akhirnya, Bao/Luo berhasil mengunci kemenangan telak pada gim pertama dengan skor 21-9.

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum
Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum

Berlanjut pada gim kedua, situasi sempat berbalik saat Bao/Luo kehilangan dua poin di awal laga. Rachel/Febi tampil trengginas hingga mampu mencetak poin beruntun untuk memimpin jalannya pertandingan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200629/anthony_sinisuka_ginting-WdUT_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Swiss Open 2026: Anthony Ginting Harus Lewati Kualifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/40/3206100//wang_zhi_yi-Ev4A_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Wang Zhi Yi, Sukses Memutus Rantai Kekalahan dari sang Ratu Korea di All England 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/40/3206113//taufik_aderya_bersama_apriyani_rahayu-wB2k_large.jpg
Hasil Ruichang China Masters 2026: Jalani Debut Manis, Taufik/Apriyani Menuju Babak Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/40/3205952//rytter_juhl_bersama_pedersen-nA7O_large.jpg
Kisah Penyamaran Mengejutkan Ganda Putri Denmark, 8 Tahun Sembunyikan Asmara Terlarang dari BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/40/3205730//mohammad_ahsan-Y6rD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Legenda dengan Satu Kepingan Puzzle yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/40/3205647//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-rYBl_large.jpg
Pelajaran Mahal Raymond/Joaquin Usai Dijegal Ganda Nomor Satu Dunia di Semifinal All England 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement