Hasil Swiss Open 2026: Gagal Redam Wakil China, Rachel/Febi Tersingkir dari Babak 32 Besar

BASEL - Langkah ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, terpaksa terhenti lebih awal di ajang Swiss Open 2026. Melakoni laga babak 32 besar di St. Jakobshalle, Basel, Selasa 10 Maret 2026 malam WIB, Rachel/Febi harus mengakui keunggulan wakil China, Bao Li Jing/Luo Xu Min, melalui pertarungan dua gim langsung.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi langsung ditekan oleh permainan agresif Bao/Luo sejak awal gim pertama. Skema permainan cepat serta pukulan keras yang diterapkan oleh duet China tersebut membuat wakil Merah Putih sulit mengembangkan permainan.

Alhasil, Rachel/Febi hanya mampu mengemas empat poin hingga jeda interval gim pertama. Keduanya tertinggal jauh dari Bao/Luo dengan skor 4-11 pada saat rehat.

Selepas jeda, Rachel/Febi masih belum bisa menemukan ritme permainan terbaik mereka untuk mengejar ketertinggalan. Akhirnya, Bao/Luo berhasil mengunci kemenangan telak pada gim pertama dengan skor 21-9.

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum

Berlanjut pada gim kedua, situasi sempat berbalik saat Bao/Luo kehilangan dua poin di awal laga. Rachel/Febi tampil trengginas hingga mampu mencetak poin beruntun untuk memimpin jalannya pertandingan.