Kisah Sedih Pebulu Tangkis Supercantik Supissara Paewsampran, Impian di All England 2026 Terhenti karena Masuk Rumah Sakit

KISAH sedih pebulu tangkis supercantik, Supissara Paewsampran, menarik diulas. Impiannya di All England 2026 harus terhenti karena masuk rumah sakit.

Supissara pun akhirnya batal tampil bersama tandem bermainnya, Dechapol Puavaranukroh. Padahal, tampil di All England jadi impian banyak pebulu tangkis karena salah satu ajang bergengsi.

1. Mundur Mendadak

Kabar mundurnya Supissara Paewsampran dari All England 2026 tersiar hanya sehari jelang dihelatnya ajang berlevel Super 1000 itu. Dikabarkan, dia harus mundur karena dirawat di rumah sakit.

“Breaking News! Dechapol dan Supissara mengundurkan diri dari All England 2026 karena Supissara harus dirawat di rumah sakit. Semoga ia cepat sembuh,” tulis akun Instagram @blahblahbadminton pada 1 Maret 2026.

Kabar ini disayangkan karena Dechapol/Supissara sejatinya andalan di sektor ganda campuran Thailand. Mereka bahkan berstatus unggulan ketiga di All England 2026 ini.

Di All England 2026, sejumlah pemain unggulan memutuskan mundur. Selain Dechapol/Supissara, ada Pusarla V Sindhu yang juga mundur usai terjebak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel saat transit pesawat di Dubai, Uni Emirat Arab.