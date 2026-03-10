Hasil Ruichang China Masters 2026: Jalani Debut Manis, Taufik/Apriyani Menuju Babak Utama

RUICHANG - Pasangan ganda campuran Indonesia, Taufik Aderya/Apriyani Rahayu, mencatatkan awal yang menjanjikan dalam debut perdana mereka di turnamen Ruichang China Masters 2026. Kolaborasi antara pemain muda dan senior ini berhasil mengamankan tiket ke babak utama setelah melewati hadangan di fase kualifikasi.

Taufik/Apriyani melaju ke babak 32 besar usai memenangi perang saudara di final kualifikasi yang berlangsung di Ruichang Sports Park Gym, China, Selasa (10/3/2026). Mereka menang atas Daniel Edgar Marvino/Lanny Tria Mayasari dengan skor ketat 21-19, 21-19.

Jalannya Pertandingan

Pertemuan Taufik/Apriyani dan Daniel/Lanny terbilang menarik karena keduanya merupakan pasangan baru di sektor ganda campuran. Laga pun berjalan sengit sejak awal karena kedua pasangan sama-sama ingin membuktikan kualitas mereka di lapangan.

Meski begitu, Taufik/Apriyani selalu mampu mengungguli Daniel/Lanny sejak awal laga. Permainan agresif yang mereka terapkan membuat Taufik/Apriyani unggul pada interval gim pertama dengan skor 11-7.

Taufik Aderya dan Apriyani Rahayu

Selepas interval gim pertama, Taufik/Apriyani pun terus melaju hingga memimpin 18-13. Meski begitu, mereka sempat lengah di poin-poin tua hingga kedudukan terkejar menjadi 19-19. Namun, mereka berhasil tetap tenang dan memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, Taufik/Apriyani kembali tampil lebih solid dibandingkan Daniel/Lanny. Kali ini, mereka berhasil mengunci keunggulan di interval gim kedua dengan skor 11-8.