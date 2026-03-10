Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Ruichang China Masters 2026: Jalani Debut Manis, Taufik/Apriyani Menuju Babak Utama

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:29 WIB
Hasil Ruichang China Masters 2026: Jalani Debut Manis, Taufik/Apriyani Menuju Babak Utama
Ganda campuran Indonesia, Taufik Adery/Apriyani Rahayu. (Foto: PBSI)
A
A
A

RUICHANG - Pasangan ganda campuran Indonesia, Taufik Aderya/Apriyani Rahayu, mencatatkan awal yang menjanjikan dalam debut perdana mereka di turnamen Ruichang China Masters 2026. Kolaborasi antara pemain muda dan senior ini berhasil mengamankan tiket ke babak utama setelah melewati hadangan di fase kualifikasi.

Taufik/Apriyani melaju ke babak 32 besar usai memenangi perang saudara di final kualifikasi yang berlangsung di Ruichang Sports Park Gym, China, Selasa (10/3/2026). Mereka menang atas Daniel Edgar Marvino/Lanny Tria Mayasari dengan skor ketat 21-19, 21-19.

Jalannya Pertandingan

Pertemuan Taufik/Apriyani dan Daniel/Lanny terbilang menarik karena keduanya merupakan pasangan baru di sektor ganda campuran. Laga pun berjalan sengit sejak awal karena kedua pasangan sama-sama ingin membuktikan kualitas mereka di lapangan.

Meski begitu, Taufik/Apriyani selalu mampu mengungguli Daniel/Lanny sejak awal laga. Permainan agresif yang mereka terapkan membuat Taufik/Apriyani unggul pada interval gim pertama dengan skor 11-7.

Taufik Aderya dan Apriyani Rahayu
Taufik Aderya dan Apriyani Rahayu

Selepas interval gim pertama, Taufik/Apriyani pun terus melaju hingga memimpin 18-13. Meski begitu, mereka sempat lengah di poin-poin tua hingga kedudukan terkejar menjadi 19-19. Namun, mereka berhasil tetap tenang dan memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 21-19.

Pada gim kedua, Taufik/Apriyani kembali tampil lebih solid dibandingkan Daniel/Lanny. Kali ini, mereka berhasil mengunci keunggulan di interval gim kedua dengan skor 11-8.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/40/3201736/pbsi_menjelaskan_alasan_apriyani_rahayu_dan_lanny_tria_mayasari_main_rangkap_di_china_masters_2026-4fyJ_large.jpg
PBSI Jelaskan Alasan Apriyani Rahayu dan Lanny Tria Mayasari Main Rangkap di China Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/40/3201282/apriyani_rahayu-BCMj_large.jpg
Rangkap di Ruichang China Masters 2026, Apriyani Rahayu Siap Comeback ke Sektor Ganda Campuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/40/3200642/apriyani_rahayu_bersama_lanny_tria-7LaV_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Ruichang China Masters 2026: Kejutan, Apriyani Rahayu Main di Ganda Putri dan Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/40/3205952//rytter_juhl_bersama_pedersen-nA7O_large.jpg
Kisah Penyamaran Mengejutkan Ganda Putri Denmark, 8 Tahun Sembunyikan Asmara Terlarang dari BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/40/3205730//mohammad_ahsan-Y6rD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Legenda dengan Satu Kepingan Puzzle yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/40/3205647//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-rYBl_large.jpg
Pelajaran Mahal Raymond/Joaquin Usai Dijegal Ganda Nomor Satu Dunia di Semifinal All England 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement