HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Finis di Thailand, Marc Marquez Pilih Balapan Tanpa Beban di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |21:48 WIB
Gagal Finis di Thailand, Marc Marquez Pilih Balapan Tanpa Beban di MotoGP 2026
Marc Marquez siap tampil maksimal di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo Marc Marquez mengatakan ingin menikmati setiap seri MotoGP 2026. Meski begitu, bukan berarti Marc Marquez tidak akan memberikan kontribusi terbaik di setiap balapan.

1. Marc Marquez Gagal Finis di Main Race MotoGP Thailand 2026

Berstatus juara bertahan MotoGP, Marc Marquez gagal mendapatkan hasil optimal di race perdana MotoGP 2026. Marc Marquez tidak bisa menuntaskan balapan di MotoGP Thailand 2026 yang berlangsung di Sirkuit Buriram pada Minggu, 1 Maret 2026 siang WIB.

Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

"Terus bersenang-senang dan merasa kompetitif. Itulah yang benar-benar mendorong saya. Setelah semua yang telah saya lalui, ini bukan lagi hanya tentang menang demi menang," ucap Marc Marquez, Okezone mengutip dari Motosan, Minggu (8/3/2026).

"Ini tentang merasa bahwa saya berada di kondisi terbaik. Itu membuktikan bahwa saya masih bisa bersaing dengan yang terbaik," tambah juara dunia tujuh kali kelas MotoGP ini.

2. Persaingan Ketat di MotoGP 2026

Pria asal Spanyol mengatakan setiap serinya selalu berbenah agar lebih baik. Ia menyadari persaingan di MotoGP 2026 akan sangat ketat.

Di klasemen sementara MotoGP 2026, Marc Marquez duduk di posisi delapan dengan sembilan angka. Ia terpaut 23 poin dari Pedro Acosta (Red Bull KTM) di puncak klasemen sementara MotoGP 2026.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
