Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Lanjutkan Hasil Manis di Moto3 Brasil 2026?

PEMBALAP Indonesia yang membela Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, sangat puas dengan hasil balapan di Moto3 Thailand 2026. Rider 17 tahun itu langsung mengalihkan fokusnya ke seri balapan kedua, yakni Moto3 Brasil 2026.

Veda Ega Pratama menandai debutnya di Moto3 dengan sangat manis. Pembalap kelahiran Gunungkidul, Yogyakarta, itu finis posisi kelima pada balapan Moto3 Thailand 2026 yang berlangsung di Sirkuit International Chang, Thailand pada Minggu 1 Maret 2026 siang WIB.

“Grand Prix Thailand selesai. Senang dengan hasil P5 di balapan Grand Prix pertama saya,” tulis Veda Ega Pratama dalam Instagram-nya @veda_54, dikutip Selasa (3/3/2026).

1. Puji Kerja Keras Honda Team Asia

Veda Ega Pratama menyadari hasil manis itu diraih karena tak luput kerja keras timnya. Karena itu, ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kru balap Honda Team Asia.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada tim atas kerja luar biasa sepanjang pekan ini,” sambungnya.

2. Tampil Habis-habisan di Moto3 Brasil 2026

Meski demikian, Veda Ega Pratama masih belum puas. Juara Asia Talent Cup 2023 itu menegaskan akan kembali tampil habis-habisan di Moto3 Brasil 2026 pada 20-22 Maret 2026