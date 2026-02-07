Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kejutan, Zaki Ubaidillah Bawa Indonesia Pimpin 1-0 atas Jepang

QINGDAO - Tim bulu tangkis putra Indonesia sukses mencuri poin pertama dalam babak semifinal Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 saat bersua Jepang berkat Moh Zaki Ubaidillah. Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026), skuad Garuda untuk sementara unggul 1-0.

Tunggal putra Moh Zaki Ubaidillah berhasil mengatasi perlawanan sengit wakil senior Jepang, Kenta Nishimoto. Zaki menyudahi perlawanan Kenta dalam dua gim langsung melalui pertarungan ketat yang berakhir dengan skor 22-20 dan 21-20.

Jalannya Pertandingan

Zaki tampil percaya diri melawan Kenta dalam gim pertama. Hal itu membuatnya sementara waktu dapat unggul 9-6.

Kenta masih cukup kesulitan meladeni permainan agresif dari Zaki. Alhasil, saat ini dia masih tertinggal 16-11.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Zaki pun berhasil meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Kepastian itu dengan Zaki menaklukkan Kenta dengan poin 22-20.

Dalam gim kedua, Zaki tampil begitu percaya diri. Saat ini dia sementara waktu dapat unggul 3-2 atas Kenta.