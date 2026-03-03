Pedro Acosta Girang Bisa 2 Kali Asapi Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026

BURIRAM – Pedro Acosta girang setelah dua kali mampu mengasapi Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026. Strategi pembalap tim Red Bull KTM itu juga berjalan baik sepanjang akhir pekan.

Acosta menjadi bintang pada seri perdana MotoGP 2026 tersebut. Ia sukses memenangi Sprint Race dan finis kedua pada balapan utama di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, akhir pekan lalu.

1. Mendahului Marc Marquez

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Dalam dua balapan itu, Acosta mampu mengasapi Marquez. Keduanya beberapa kali saling menyalip sehingga menciptakan tontonan yang seru.

Rasa puas terpancar di wajah Acosta yang bisa membuat Marquez kewalahan. Ia menilai aksinya menyalip The Baby Alien saat balapan utama, jadi yang terfavorit sepanjang akhir pekan.

“Saya pikir (aksi menyalip) Marc hari ini (Minggu 1 Maret 2026) juga keren karena saya bisa benar-benar mendahuluinya, sesuatu yang tak bisa saya lakukan kemarin (di Sprint Race),” papar Acota, dinukil dari Motosan, Selasa (3/3/2026).

“Kami harus senang karena berhasil menjaga ban, yang mana itu adalah bencana buat saya tahun lalu. Manajemen kami di pit juga lebih baik. Kami tak perlu banyak menghabiskan waktu di pit dalam setiap sesi,” tukas El Tiburon de Mazarron.