Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Begini Cara Raymond Indra/NIkolaus Joaquin Bungkam Ganda Putra Korea Selatan di 32 Besar All England 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |10:47 WIB
Begini Cara Raymond Indra/NIkolaus Joaquin Bungkam Ganda Putra Korea Selatan di 32 Besar All England 2026
Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin lolos 16 besar All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Raymond Indra/NIkolaus Joaquin, menandai debutnya di All England 2026 dengan hasil manis. Mereka membungkam ganda putra Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju, di babak pertama alias 32 besar. 

Raymond/Joaquin susah payah mengalahkan Kang/Ki di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Selasa 3 Maret 2025 malam WIB. Pasalnya, pasangan nomor 17 dunia itu menang lewat pertarungan penuh tiga game dengan skor akhir 17-21, 21-12, dan 21-19. 

Raymond dan Nikolaus sudah payah lolos 16 besar All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Raymond dan Nikolaus sudah payah lolos 16 besar All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Belum Adaptasi dengan Lapangan

Raymond Indra mengakui kekalahan mereka di game pertama karena belum menyatu dengan kondisi lapangan. Setelah itu, ia dan Joaquin berhasil menemukan pola permainan terbaiknya dan sukses membalikkan keadaan kendati sempat menjalani poin-poin kritis di game ketiga. 

“Pasti puji Tuhan bisa selesaikan pertandingan tanpa cedera dan masih diberi kemenangan oleh Tuhan. Di game pertama kami belum terbiasa dengan kondisi lapangan yang kalah angin jadi belum bisa mengontrol,” kata Raymond Indra dalam keterangan resmi PBSI yang diterima Okezone, Rabu (4/3/2026). 

“Di game kedua kami sudah tahu harus bagaimana cara bermainnya dan berlanjut di game ketiga yang sempat tertinggal lalu balik unggul. Diakhir mungkin kami sedikit hilang fokus dan lawan mengubah bola pertama dan keduanya jadi kami cukup keteteran,” sambungnya. 

Di game ketiga, pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu sempat tertinggal dari Kang/Ki di interval gim. Hanya saja, Raymond/Joaquin tak patah semangat dan mencoba untuk bermain lebih nekat untuk merebut kemenangan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204877/jonatan_christie_berpeluang_juara_all_england_2026_humas_pp_pbsi-IAqD_large.jpg
3 Unggulan Tunggal Putra Gugur di 32 Besar All England 2026, Peluang Jonatan Christie Juara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/40/3204863/fajar_alfian_dan_shohibul_fikri_lolos_16_besar_all_england_2026_pbsi-olUz_large.jpg
3 Wakil Indonesia Lolos 16 Besar All England 2026, Fajar/Fikri Salah Satunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/40/3204801/terry_hee_bersama_gloria_emanuelle_widjaja-DcQ1_large.jpg
Hasil All England 2026: Langkah Leo/Bagas Terhenti, Perlawanan Sengit Terry Hee/Gloria Kandas di Tangan Unggulan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/40/3204759/pv_sindhu-EqD8_large.jpg
Daftar Pemain yang Mundur dari All England 2026: Ada Lanny/Apriyani hingga PV Sindhu yang Terjebak Konflik Iran-AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/40/3204707/para_pebulu_tangkis_indonesia-uCbU_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Sabet Gelar Juara All England, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/40/3204676/leo_bagas_siap_tempur_di_all_england_2026_rollycarnando-HQzn_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di All England 2026 Hari Ini, Selasa 3 Maret 2026: 6 Wakil Siap Unjuk Gigi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement