Begini Cara Raymond Indra/NIkolaus Joaquin Bungkam Ganda Putra Korea Selatan di 32 Besar All England 2026

GANDA putra Indonesia, Raymond Indra/NIkolaus Joaquin, menandai debutnya di All England 2026 dengan hasil manis. Mereka membungkam ganda putra Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju, di babak pertama alias 32 besar.

Raymond/Joaquin susah payah mengalahkan Kang/Ki di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Selasa 3 Maret 2025 malam WIB. Pasalnya, pasangan nomor 17 dunia itu menang lewat pertarungan penuh tiga game dengan skor akhir 17-21, 21-12, dan 21-19.

Raymond dan Nikolaus sudah payah lolos 16 besar All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Belum Adaptasi dengan Lapangan

Raymond Indra mengakui kekalahan mereka di game pertama karena belum menyatu dengan kondisi lapangan. Setelah itu, ia dan Joaquin berhasil menemukan pola permainan terbaiknya dan sukses membalikkan keadaan kendati sempat menjalani poin-poin kritis di game ketiga.

“Pasti puji Tuhan bisa selesaikan pertandingan tanpa cedera dan masih diberi kemenangan oleh Tuhan. Di game pertama kami belum terbiasa dengan kondisi lapangan yang kalah angin jadi belum bisa mengontrol,” kata Raymond Indra dalam keterangan resmi PBSI yang diterima Okezone, Rabu (4/3/2026).

“Di game kedua kami sudah tahu harus bagaimana cara bermainnya dan berlanjut di game ketiga yang sempat tertinggal lalu balik unggul. Diakhir mungkin kami sedikit hilang fokus dan lawan mengubah bola pertama dan keduanya jadi kami cukup keteteran,” sambungnya.

Di game ketiga, pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu sempat tertinggal dari Kang/Ki di interval gim. Hanya saja, Raymond/Joaquin tak patah semangat dan mencoba untuk bermain lebih nekat untuk merebut kemenangan.